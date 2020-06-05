快訊

英13年失蹤女童懸案找到凶嫌？ 時間軸還原父母心碎路

影／駕駛闖紅燈拒攔查衝撞員警 警雙腿骨折開刀

塔塔加遊客中心整修 更呈現玉山之美

中央社 / 南投縣5日電
塔塔加遊憩區每年遊客約70萬人次，占玉山國家公園到訪人數約6成，玉管處去年啟動遊客中心第三次整修，今天重新啟用，新展館更加呈現自然、人文、生物多樣性等玉山之美。 圖／聯合報系資料照片
塔塔加遊憩區每年遊客約70萬人次，占玉山國家公園到訪人數約6成，玉管處去年啟動遊客中心第三次整修，今天重新啟用，新展館更加呈現自然、人文、生物多樣性等玉山之美。 圖／聯合報系資料照片

塔塔加遊憩區每年遊客約70萬人次，占玉山國家公園到訪人數約6成，玉管處去年啟動遊客中心第三次整修，今天重新啟用，新展館更加呈現自然、人文、生物多樣性等玉山之美。

塔塔加遊憩區是玉山國家公園重要遊憩據點之一，位於省道台18線及台21線交會處的塔塔加遊客中心民國80年啟用，是玉山國家公園第一個、也是最高海拔的遊客中心，開啟玉山保育解說、展示、遊憩等服務，更是目前全台海拔最高的環境教育設施場所。

玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，為呈現最佳展示效能，去年啟動塔塔加遊客中心第三次更新，今天重新啟用，新展館以世界七大洲及台灣高山型國家公園來迎賓，讓遊客放眼世界、看台灣，再聚焦玉山、塔塔加，以高山型國家公園特色引入玉山的美。

玉管處表示，遊客中心二樓以打開「玉山書」的概念，呈現玉山園區豐富的原住民文化、台灣屋脊地質、孕育濁水溪、高屏溪、秀姑巒溪三大河川、涵養廣大森林、植被帶蘊含繽紛動植物、玉山史跡等面向，並透過大量多媒體影像提供在地多年的珍貴觀察紀錄。

玉管處表示，遊客中心販賣部配合重新裝修，提供更佳販售服務品質，同時增設賞景品飲雅座，歡迎遊客在落地窗前喝咖啡、看山景。

玉山國家公園 原住民 台海

延伸閱讀

傳商業團體辦玉山單攻競賽 管理處：未接獲申請

玉山山域事件多 颱風雨季山區氣候變化劇烈籲遊客注意

外資連兩買 玉山金跳空開高

上林5學童玉山畢典 山佳國小100年快閃演出

相關新聞

「午餐有老鼠全屍！」龍井國中學生驚聲尖叫 3人不適

「午餐有老鼠！」台中市龍井國中6月3日營養午餐出現死老鼠，140名國一學生「幾乎都吃到」，學生打餐時看到老鼠全屍，嚇個半...

換肝手術前向大甲媽求平安 顏清標今出院赴鎮瀾宮還願

大甲鎮瀾宮董事長顏清標因肝腫瘤及肝硬化，5月13日南下高雄長庚醫院接受換肝手術，由長庚醫院名譽院長陳肇隆操刀。他術後恢復...

台中外埔消防廳舍老舊上廁所得側身 消防局：計劃改建

台中市外埔消防分隊廳舍人均使用面積17.28平方公尺（5.22坪)全市最小，只能停二輛消防水箱車，配備不足。尤其頂樓鐵皮...

疫情趨緩 台中市親子館7日起全面解封

國內疫情趨緩，台中市政府今天宣布，全市8座親子館雖已於5月19日起恢復營運，但入館組數減半，如今疫情趨緩，從7日起全面解...

影／換肝成功出院！顏清標籲大家要好好照顧肝

大甲鎮瀾宮董事長顏清標罹患肝腫瘤及肝硬化，上月13日南下高雄長庚醫院接受換肝手術，由長庚醫院名譽院長陳肇隆操刀，手術成功...

台灣數百萬公噸農業廢棄物 工研院炭化技術變烏金

南投縣是​稻、咖啡、香菇、茭白筍重要產地，但採收後的茭白筍殼、稻草難以處理，焚燒還會造成空汙。農委會主委陳吉仲、行政院中...

影／足感心A！86歲資源回收癌嬤被志工暖哭：謝謝你

罹癌的86歲陳姓阿嬤獨居在台中市龍井新庄仔紅磚屋矮房內，平時靠資源回收維生的她因近日因身體不適，無法從事回收，整個房子裡...

終於迎來畢旅團 南投遊樂團業者說「燕子回來了！」

隨著疫情回穩，進入「防疫新生活時期」，讓南投遊樂園業者一下掉入谷底，面對整個冷冷清清的園區，業者莫不是咬緊牙關苦撐，如今...

大村葡萄夏果正好吃 農民養葡萄雞好吃又好玩

彰化縣大村鄉、溪湖鎮等地目前正值葡萄產季，彰化縣長王惠美今天上午到大村鄉葡萄農賴昶睿的黑匠葡萄觀光果園參訪，王惠美說，6...

日月潭清淤排砂 監委擔心影響濁水溪中下游揚塵

濁水溪中下游枯水期揚塵嚴重，監委陳小紅、方萬富這兩天到南投巡察，針對日月潭清淤排砂是否對濁水溪下游生態造成副作用，要求台...

台中北屯今又有大火 消防局：推動無人機救災中心

台中市北屯區今天又發生一起火災，民進黨市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤今天聯合質詢，指出兩個月來，台中市發生中華夜市...

梅雨季後水傷持續擴大 彰化高接梨最多災損三成

彰化縣埤頭鄉盛產高接梨，今年梅雨季過後放晴，高接梨出現水傷且有擴大趨勢，部分農園損失最高達三成，農民叫苦不迭，希望政府能...

熱門新聞

生人迴避！彰化女子在鐵道旁自縊 今晚11時「送肉粽」

震撼！「未獲得共識」卜蜂宣布即日起暫停花蓮建場計畫

「午餐有老鼠全屍！」龍井國中學生驚聲尖叫 3人不適

恭喜！顏清標今天出院 父子術後醒來都先問對方情況

黃珊珊：北市7日起配合中央鬆綁捷運、公車戴口罩限制

防疫補償金1萬4千元 桃園市還有8千多人未申請

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。