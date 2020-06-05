塔塔加遊客中心整修 更呈現玉山之美

塔塔加遊憩區每年遊客約70萬人次，占玉山國家公園到訪人數約6成，玉管處去年啟動遊客中心第三次整修，今天重新啟用，新展館更加呈現自然、人文、生物多樣性等玉山之美。

塔塔加遊憩區是玉山國家公園重要遊憩據點之一，位於省道台18線及台21線交會處的塔塔加遊客中心民國80年啟用，是玉山國家公園第一個、也是最高海拔的遊客中心，開啟玉山保育解說、展示、遊憩等服務，更是目前全台海拔最高的環境教育設施場所。

玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，為呈現最佳展示效能，去年啟動塔塔加遊客中心第三次更新，今天重新啟用，新展館以世界七大洲及台灣高山型國家公園來迎賓，讓遊客放眼世界、看台灣，再聚焦玉山、塔塔加，以高山型國家公園特色引入玉山的美。

玉管處表示，遊客中心二樓以打開「玉山書」的概念，呈現玉山園區豐富的原住民文化、台灣屋脊地質、孕育濁水溪、高屏溪、秀姑巒溪三大河川、涵養廣大森林、植被帶蘊含繽紛動植物、玉山史跡等面向，並透過大量多媒體影像提供在地多年的珍貴觀察紀錄。

玉管處表示，遊客中心販賣部配合重新裝修，提供更佳販售服務品質，同時增設賞景品飲雅座，歡迎遊客在落地窗前喝咖啡、看山景。