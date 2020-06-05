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「午餐有老鼠全屍！」龍井國中學生驚聲尖叫 3人不適

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市龍井國中6月3日營養午餐出現死老鼠，台中市食安處6月4日派員至龍井國中採集檢體。圖／取自google map
台中市龍井國中6月3日營養午餐出現死老鼠，台中市食安處6月4日派員至龍井國中採集檢體。圖／取自google map

「午餐有老鼠！」台中市龍井國中6月3日營養午餐出現死老鼠，140名國一學生「幾乎都吃到」，學生打餐時看到老鼠全屍，嚇個半死。台中市教育局表示，當下立即停止該餐供應，教育局也立即要求該校依約終止與該團膳廠商的契約，食安處也依法前往調查。

據了解，龍井學校午餐都是3菜1主食，禮拜三會供應比較特殊的餐點，6月3日供應「日式烏龍麵」國一6個班級，約140名學生。當天會發現死老鼠，是一名學生已將麵打到餐盤，「吃到一半覺得怪怪的」，原本以為是「木耳」，一翻一看是一具約10公分大的老鼠全屍，全班同學驚聲尖叫。

台中市食安處6月4日派員至龍井國中採集檢體，並至團膳供應廠商加強稽查，目前檢體化驗中。龍井國中有3間供應廠商輪流為3個年級供餐，出狀況的廠商與學校合作已超過4年，未曾出現類似意外。

食安處表示，昨天至該團膳供應廠商稽查，發現蒸籠區層架下方不潔、有蟑螂病媒蹤跡及排水設備孔蓋不潔等缺失，已責令業者限期改善，依據食安法第8條規定，缺失項目經限改屆期不改正，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

另採取食餘檢體6件、環境檢體4件及患者檢體3件送驗，檢驗結果最快約4周後出爐，後續如檢出染有病原性生物，或經流行病學調查認定屬造成食物中毒之病因者，涉違反食安法第15條規定，將重懲肇事業者，可依同法第44條，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處表示，若致危害人體健康者（依食安法第49條），將檢具完整調查報告，包括檢驗結果、流行病學調查結果及其它相關資料，移送司法機關偵辦，若情節重大足以危害人體健康之虞者，處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

教育局、食安處將持續派員不定期突擊稽查，維護校園午餐安全與衛生，保障師生健康。

教育局說，當天有3名學生出現腹痛、腹瀉、嘔吐等不適情況，學校已協助學生就醫，讓學生返家休養，昨日2位學生已無症狀，正常到校上課，另1位學生經就醫後身體已無不適。教育局將提供該校學生健康檢查經費，確保學生健康無虞，同時加強該校食品衛生安全教育及衛教宣導。

台中市龍井國中6月3日營養午餐出現死老鼠，台中市食安處6月4日派員至龍井國中採集檢體，至該團膳供應廠商稽查，發現蒸籠區層架下方不潔、有蟑螂病媒蹤跡及排水設備孔蓋不潔等缺失，已責令業者限期改善。圖／台中市食安處提供
台中市龍井國中6月3日營養午餐出現死老鼠，台中市食安處6月4日派員至龍井國中採集檢體，至該團膳供應廠商稽查，發現蒸籠區層架下方不潔、有蟑螂病媒蹤跡及排水設備孔蓋不潔等缺失，已責令業者限期改善。圖／台中市食安處提供
台中市龍井國中6月3日營養午餐出現死老鼠，台中市食安處6月4日派員至龍井國中採集檢體，至該團膳供應廠商稽查，發現蒸籠區層架下方不潔、有蟑螂病媒蹤跡及排水設備孔蓋不潔等缺失，已責令業者限期改善。圖／台中市食安處提供
台中市龍井國中6月3日營養午餐出現死老鼠，台中市食安處6月4日派員至龍井國中採集檢體，至該團膳供應廠商稽查，發現蒸籠區層架下方不潔、有蟑螂病媒蹤跡及排水設備孔蓋不潔等缺失，已責令業者限期改善。圖／台中市食安處提供

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