逢甲商圈水管頻爆裂 立委促水公司汰換管線

台中市西屯區逢甲商圈一帶水管爆裂狀況頻傳，立委張廖萬堅接獲陳情後，今天會同自來水公司人員前往會勘，規劃將舊有塑膠管線汰換為石墨鑄鐵材質，預計年底完工。

張廖萬堅表示，逢甲商圈因鄰近台中市政府、台中國家歌劇院、逢甲大學及東海商圈，除了在地居民、商家，還有不斷增加的外移人口及旅客，因此用水需求不斷往上攀升，然而大逢甲商圈街道內埋設的管線，多為已20多年的老舊管線，近日開始出現嚴重漏水及頻繁爆管情形。

張廖萬堅指出，經向水公司爭取福星路、文華路、福上巷等路段的汰換工程都已陸續完成，而河南路二段、西屯路二段汰換自來水管線工程也已於5月7日開始動工，分為3階段來施工，後續也將由台中市政府接力著手路面的修繕，希望除了盡快改善爆管問題外，也兼顧路面的平整，以保障附近居民完善生活品質。

水公司表示，後續第一階段會從西屯路、青海路施工，預計7月底完成，第二階段則是智慧街，預計在9月下旬完工，最後則是台灣大道三段，預計年底完工，後續將由市政府來做路平，將施工過的路面重新刨封，讓大家能擁有穩定的供水及平穩的路面，而張廖萬堅反映的惠來巷一帶水壓過低狀況，也將一併在這次的汰換工程中改善。

張廖萬堅與台中市議員林祈烽今天除前往西墩南一巷會勘老舊的自來水管線，並在西屯區上德里活動中心召開「河南路二段、西屯路二段汰換管線說明會」，會中指出，汰換管線的長度共7050公尺，工程總經費約新台幣7351萬元，預計年底完工。