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台中外埔消防廳舍老舊上廁所得側身 消防局：計劃改建
台中市外埔消防分隊廳舍人均使用面積17.28平方公尺（5.22坪)全市最小，只能停二輛消防水箱車，配備不足。尤其頂樓鐵皮違章充做健身房及晾衣場，高溫超過40℃像烤爐，屋齡已超過使用年限，市議員吳敏濟5日質詢要求市府盡速原地改建，不要委屈基層消防人力。
消防局長曾進財進一步說明，外埔消防分隊現址與警察局、戶政事務所共用，由於戶政事務所預計113年遷移，將以戶所遷移後原地重新整建為優先方案，提升備勤環境。
吳敏濟指出，消防署建議消防分隊人均面積在120平方公尺（36.3坪)最理想，外埔消防分隊滿編25人，受限空間目前員額17人，總樓地板面積293.76平方公尺，人均使用面積為17.28平方公尺，只有理想面積的14.4%。
吳敏濟說，二層樓建築連曬衣場都沒有，不得以將二樓屋頂鋸出一個大洞，架鐵梯通向屋頂加蓋的鐵皮違建，違建裡存放備用裝備，充當曬衣場和健身房，近日天氣炎熱內部溫度高達40℃以上，晾一次衣服都會滿身大汗了，烤爐一般的地方還能作重訓嗎？
副市長陳子敬表示，過去因執勤人員較少，消防分隊經常編列在警察單位之下，人口增長，執勤人員數攀升，原廳舍空間已不足，目前台中市正積極提升廳舍能量。
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