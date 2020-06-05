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農委會同意補助600萬元 助南投縣辦茶博會幫農友行銷
南投縣世界茶葉博覽會舉辦10年，已成為最具指標性的茶產業博覽會，但農委會今年將補助從600萬元減為300萬元，讓茶農和茶商擔心茶博會可能停辦。農委會主委陳吉仲和行政院中辦執行長蔡培慧今天宣布，考量新冠肺炎疫情衝擊，導致茶葉需求量大幅減少，將比照往年補助600萬元讓茶博會能如期舉辦。南投縣長林明溱也感謝陳吉仲全額補助，否則今年茶博會可能辦不成。
新冠肺炎疫情衝擊民生經濟，也讓南投重要茶產業受到嚴重打擊，國內外銷量都銳減，茶農及民眾都希望今年靠著茶博會，為低迷的景氣找出路。縣府考量疫情趨緩，審慎評估舉辦茶博會，同時籌措1千萬元經費，但農委會往年補助茶博600萬元經費今年卻減半只補助300萬元，讓茶農擔心茶博會可能停辦。
縣議員林芳伃、蕭志全也說，因為新冠肺炎疫情茶農慘淡經營，包括茶農和相關產業及商家，都希望靠茶博行銷茶葉，如果因為補助經費删減，影響茶博會舉辦，會讓農民生活雪上加霜。
蔡培慧也向農委會反映，必須考慮到今年受到新冠肺炎影響，茶葉禮盒需求大量減少且許多活動取消，希望把握茶葉博覽會盡力宣傳行銷。陳吉仲也在今天宣布，補助將比照往年的600萬，讓南投茶博可望如期舉辦。
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