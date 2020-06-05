台灣數百萬公噸農業廢棄物 工研院炭化技術變烏金

南投縣是​稻、咖啡、香菇、茭白筍重要產地，但採收後的茭白筍殼、稻草難以處理，焚燒還會造成空汙。農委會主委陳吉仲、行政院中辦執行長蔡培慧今天到中台灣創新園區先進製程技術研究室參觀，讓農業廢棄物炭化，成為防疫和空氣清淨機重要濾材，希望讓南投成為富氧炭化研究生產基地。

過去農民習慣稻作收割後露天焚燒稻草，但近幾年台灣空氣品質惡化，露天燃燒造成空汙也影響交通安全，環保單位嚴格取締。經濟部中台灣創新園區的先進製程技術研究室，致力將農業剩餘資材多元研發及循環再生技術，希望幫助農民解決問題，讓這些農民棘手的農業廢棄物成為農業新烏金。

蔡培慧、陳吉仲今天到中興新村參訪​農業剩餘資材轉化臭氧殺菌的技術，陳吉仲承諾，農委會最快這個月提出富氧炭材生產基地具體方案 ，希望幾個月後基地能夠動工，經費由農委會負責。

蔡培慧說​，南投是農業重鎮，若將稻殼、咖啡渣、廢菇 包、茭白筍殼等剩餘資材循環再利用，提高農民處理農業廢棄物的意願、也能減少垃圾處理問題，中創園區跨領域的合作，可發揮經濟效益兼顧環境保護與產業發展。

工研院中分院經理李壽南博士​說，農業廢棄物讓清潔隊十分頭痛，農民焚燒、棄置或堆肥使用，成效都不佳。​菱角殼、稻殼及椰殼富含​有機質及碳元素，經過炭化後能有效吸附臭味分子，還可淨化水質、改善土壤，也是防疫殺菌的空氣淨化家電的重要濾材。