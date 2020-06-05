影／足感心A！86歲資源回收癌嬤被志工暖哭：謝謝你

罹癌的86歲陳姓阿嬤獨居在台中市龍井新庄仔紅磚屋矮房內，平時靠資源回收維生的她因近日因身體不適，無法從事回收，整個房子裡堆滿雜物，心情低落，華山基金會結合富邦人壽中悅通訊處志工，昨天合力協助阿嬤清理環境、粉刷牆面，艾森髮型設計師李翠凰及美甲師羅卉淇也為阿嬤剪頭髮、修剪指甲。阿嬤很開心有那麼多人來幫忙，感動到眼眶泛紅，頻頻對志工、義工們說「謝謝你」。

華山基金會龍井天使站柯玫香說，陳姓阿嬤是基金會長期關懷的個案，阿嬤因身體病痛，無法做資源回收，住家也難以打理，心情低落，富邦人壽中悦通訊處處經理李基安聞訊後，號召11名中悅通訊處志工一起來幫阿嬤大掃除、粉刷牆面，更換新窗簾，要讓原本堆滿雜物的床，成為煥然一新的環境。

富邦人壽志工認購華山端午義賣品200組抹草淨身皂，轉贈予獨居長輩，讓長輩在炎熱夏季，可以清涼梳洗對抗疾病。李基安也認助兩位老寶貝常年服務經費，拋磚引玉，呼籲社會大眾定期小額捐款，幫助華山持續照顧厝邊的弱勢長者。