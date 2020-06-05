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影／足感心A！86歲資源回收癌嬤被志工暖哭：謝謝你

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
華山基金會結合富邦人壽中悅通訊處志工，合力協助罹癌的86歲陳姓阿嬤（左一）清理環境，美甲師羅卉淇（左二）也為阿嬤修剪指甲。 記者趙容萱／攝影
華山基金會結合富邦人壽中悅通訊處志工，合力協助罹癌的86歲陳姓阿嬤（左一）清理環境，美甲師羅卉淇（左二）也為阿嬤修剪指甲。 記者趙容萱／攝影

罹癌的86歲陳姓阿嬤獨居在台中市龍井新庄仔紅磚屋矮房內，平時靠資源回收維生的她因近日因身體不適，無法從事回收，整個房子裡堆滿雜物，心情低落，華山基金會結合富邦人壽中悅通訊處志工，昨天合力協助阿嬤清理環境、粉刷牆面，艾森髮型設計師李翠凰及美甲師羅卉淇也為阿嬤剪頭髮、修剪指甲。阿嬤很開心有那麼多人來幫忙，感動到眼眶泛紅，頻頻對志工、義工們說「謝謝你」。

華山基金會龍井天使站柯玫香說，陳姓阿嬤是基金會長期關懷的個案，阿嬤因身體病痛，無法做資源回收，住家也難以打理，心情低落，富邦人壽中悦通訊處處經理李基安聞訊後，號召11名中悅通訊處志工一起來幫阿嬤大掃除、粉刷牆面，更換新窗簾，要讓原本堆滿雜物的床，成為煥然一新的環境。

富邦人壽志工認購華山端午義賣品200組抹草淨身皂，轉贈予獨居長輩，讓長輩在炎熱夏季，可以清涼梳洗對抗疾病。李基安也認助兩位老寶貝常年服務經費，拋磚引玉，呼籲社會大眾定期小額捐款，幫助華山持續照顧厝邊的弱勢長者。

華山基金會龍井天使站柯玫香說，華山基金會自88年成立，長期在地深耕老人照顧工作，提供免費到宅訪視、家務整理、陪醫、取藥、原床泡澡及年節關懷等多項服務。目前台中地區服務近2300位弱勢長輩，敬邀社會大眾用實際行動一同來關愛我們厝邊的老人，認助弱勢長輩常年服務經費1250/月，因為有您，愛就滿席，幫助華山守護弱勢長者。

華山基金會結合富邦人壽中悅通訊處志工，合力協助罹癌的86歲陳姓阿嬤（左）清理環境。 記者趙容萱／攝影
華山基金會結合富邦人壽中悅通訊處志工，合力協助罹癌的86歲陳姓阿嬤（左）清理環境。 記者趙容萱／攝影

獨居 資源回收 義賣

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