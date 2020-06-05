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終於迎來畢旅團 南投遊樂團業者說「燕子回來了！」

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投九族文化村上午迎來參加畢業旅行的學生們，預告觀光回流盛況可期。記者黑中亮／攝影
南投九族文化村上午迎來參加畢業旅行的學生們，預告觀光回流盛況可期。記者黑中亮／攝影

隨著疫情回穩，進入「防疫新生活時期」，讓南投遊樂園業者一下掉入谷底，面對整個冷冷清清的園區，業者莫不是咬緊牙關苦撐，如今面臨畢業季，國內長期的無境外移入個案，且無發生社區感染案例，各校開始恢復畢業旅行團，九族文化村表示，「終於看到燕子回來了！」暑假的接單就開始復甦了。

九族文化村經理黃瑞奇說，肺炎的疫情嚴重從2月起衝擊南投觀光，原本是旅遊熱點的2、3、4月春季，總共退掉5萬多的遊客人數，疫情漸漸平穩，但民眾出遊頗為謹慎，好不容易進入夏季，根據業者統計，學生的畢旅團開始進入園區，昔日觀光回流盛況可期。

黃瑞奇指出，今年的畢旅團雖然較往年晚了許久，由於園區針對學生有團體優惠，從訂單上看，光是6、7月大約有200台遊覽車的學生畢業旅行團，估計有6000位學生入園，隨著防疫限制解除，感受到「燕子好像回來了！」不少同學也表示，本來以為不會屬於自己的畢業旅行，終於等到和同學一起出遊的機會。

不少業者也反映，6月開始疫情帶動復甦，全台遊樂園也已開始有學生畢旅團外，隨著疫情減緩，上周全台旅遊業者南投踩線後，防疫旅遊團也明顯增加了。

南投觀光處表示，上午在泰雅度假村舉辦「台灣好湯溫泉及旅行業者產業媒合會」，邀請國旅協會的旅行業者留宿南投，隔日將考察埔里中台世界博物館以及中興新村的眷村小旅行路線，期望透過踩線能將更具特色及深度的遊程推薦給大眾。

南投九族文化村上午迎來一輛輛的大型遊覽車，參加畢業旅行的學生們，預告觀光回流盛況可期。記者黑中亮／攝影
南投九族文化村上午迎來一輛輛的大型遊覽車，參加畢業旅行的學生們，預告觀光回流盛況可期。記者黑中亮／攝影
南投九族文化村上午迎來參加畢業旅行的學生們，預告觀光回流盛況可期。記者黑中亮／攝影
南投九族文化村上午迎來參加畢業旅行的學生們，預告觀光回流盛況可期。記者黑中亮／攝影
南投九族文化村上午迎來參加畢業旅行的學生們，預告觀光回流盛況可期。記者黑中亮／攝影
南投九族文化村上午迎來參加畢業旅行的學生們，預告觀光回流盛況可期。記者黑中亮／攝影

疫情 畢業旅行 旅行團 九族文化村

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