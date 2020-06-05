大村葡萄夏果正好吃 農民養葡萄雞好吃又好玩

彰化縣大村鄉、溪湖鎮等地目前正值葡萄產季，彰化縣長王惠美今天上午到大村鄉葡萄農賴昶睿的黑匠葡萄觀光果園參訪，王惠美說，6、7月是巨峰葡萄夏果期，今年葡萄品質好，尤其農民用草生栽培，農園裡還有吃葡萄的葡萄雞好吃又好玩，民眾可把握葡萄產季到大村鄉採果和吃葡萄雞。

由於最近常下暴雨，葡萄也有零星裂果情形，彰化縣農業處長邱奕志表示，葡萄最近的零星落果並未達成災補助標準，建議農民可加強田間管理，確保排水狀況良好，可用抽水機嚴防葡萄園積水，若發現有裂果要盡快剪除，以免病菌腐爛情形擴大。

王惠美說，賴昶睿的黑匠葡萄觀光果園用草生栽培，不用除草劑更安全，還養了雞、鴨來除草，而雞鴨吃了落果，就成了吃葡萄的葡萄雞，農民還有獨家葡萄雞私房菜，讓遊客可以採葡萄、吃葡萄雞，在觀光果園拍葡萄田園風情，夏日值得一遊。

彰化縣葡萄種植面積約1200公頃，其中以溪湖鎮480公頃、大村410公頃、埔心105公頃最多，而大村鄉是目前露天葡萄栽培面積最多的鄉鎮，邱奕志表示，今年葡萄盛產，從3月的溫室葡萄價格可到每公斤200元，到現在露天的巨峰葡萄的價格也有到60到80元，且品質佳，民眾可把握機會採買。