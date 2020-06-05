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疫情趨緩 台中市親子館7日起全面解封

中央社 / 台中5日電
國內疫情趨緩，台中市政府5日宣布，全市8座親子館雖已於5月19日起恢復營運，但入館組數減半，如今疫情趨緩，從7日起全面解封，恢復原有課程、活動及入館組數。（台中市政府提供）
國內疫情趨緩，台中市政府5日宣布，全市8座親子館雖已於5月19日起恢復營運，但入館組數減半，如今疫情趨緩，從7日起全面解封，恢復原有課程、活動及入館組數。（台中市政府提供）

國內疫情趨緩，台中市政府今天宣布，全市8座親子館雖已於5月19日起恢復營運，但入館組數減半，如今疫情趨緩，從7日起全面解封，依各館規模大小恢復原本入館組數。

為配合防疫新生活，台中市社會局表示，8座親子館已於5月19日起恢復營運，除既有借閱教具、玩具服務外，也恢復各項活動、親職教育及入館服務，但民眾入館組數減半。

考量疫情趨緩，社會局指出，全市親子館6月7日起將全面解封，恢復原有課程、活動及入館組數，但為保障來館家長及小朋友的健康，仍請家長及小朋友配合親子館各項防疫措施，若有身體不適建議在家休息，避免前往人多的場所。

社會局長彭懷真表示，為維護家長及孩童健康，親子館將持續落實協助量測體溫、手部消毒、實名登記制度，上下午閉館後也會加強全館消毒，請民眾放心。

社會局表示，親子館逐漸恢復營運至今約2週，搭配「親子月─台中市親子館走透透」活動，加碼送出67件印有台中市親子館吉祥物的T恤，讓參與活動的民眾抽獎，鼓勵家長帶著小朋友到親子館走走。

親子 台中市 疫情

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