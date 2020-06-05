疫情趨緩 台中市親子館7日起全面解封
國內疫情趨緩，台中市政府今天宣布，全市8座親子館雖已於5月19日起恢復營運，但入館組數減半，如今疫情趨緩，從7日起全面解封，依各館規模大小恢復原本入館組數。
為配合防疫新生活，台中市社會局表示，8座親子館已於5月19日起恢復營運，除既有借閱教具、玩具服務外，也恢復各項活動、親職教育及入館服務，但民眾入館組數減半。
考量疫情趨緩，社會局指出，全市親子館6月7日起將全面解封，恢復原有課程、活動及入館組數，但為保障來館家長及小朋友的健康，仍請家長及小朋友配合親子館各項防疫措施，若有身體不適建議在家休息，避免前往人多的場所。
社會局長彭懷真表示，為維護家長及孩童健康，親子館將持續落實協助量測體溫、手部消毒、實名登記制度，上下午閉館後也會加強全館消毒，請民眾放心。
社會局表示，親子館逐漸恢復營運至今約2週，搭配「親子月─台中市親子館走透透」活動，加碼送出67件印有台中市親子館吉祥物的T恤，讓參與活動的民眾抽獎，鼓勵家長帶著小朋友到親子館走走。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言