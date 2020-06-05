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日月潭清淤排砂 監委擔心影響濁水溪中下游揚塵

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
監委到鉅工、明潭及大觀發電廠巡察，擔心日月潭清淤排砂工程會造成濁水溪中下游揚塵問題惡化。圖／南投縣政府提供
監委到鉅工、明潭及大觀發電廠巡察，擔心日月潭清淤排砂工程會造成濁水溪中下游揚塵問題惡化。圖／南投縣政府提供

濁水溪中下游枯水期揚塵嚴重，監委陳小紅、方萬富這兩天到南投巡察，針對日月潭清淤排砂是否對濁水溪下游生態造成副作用，要求台電妥善處理淤沙，避免衝擊中下游生態環境。

台電強調，居民要求排砂發電尾水應在水里溪「清濁分流」，台電積極增設延長排砂放流管，完成後可確保水里溪水不受排砂影響。日月潭清淤砂泥量，對濁水溪中下游淤砂累積沒有影響，因為占比很小，且這些砂泥原本就從濁水溪來，日月潭清淤排砂作業，只是回歸濁水溪而已。

南投縣副縣長陳正昇陪同監委巡察，陳小紅、方萬富訪視鉅工、明潭及大觀發電廠，台電副總經理陳建益及三電廠幹部簡報，參觀位處地下廠房的水力渦輪發電機組。

台電指出，日月潭屬於離槽水庫，使用至今86年，淤積約18%，除調降含砂量到1%才自武界壩取水，降低年增淤砂量一半的38萬立方公尺為目標，也積極推動「水力發電排砂」清淤工程，預計明年底開始排除淤泥，第一年15萬立方公尺，第二年30萬，第三年起維持年排45萬立方公尺，讓淤砂量低於排砂量，達到日月潭永續蓄水的目標。

陳小紅、方萬富表示，日月潭清淤相當重要且迫切，但濁水溪中下游枯水期揚塵相當嚴重，日月潭排砂是否會增加濁水溪下游的淤砂累積，進而影響生態或下游集集攔河堰等蓄水設施。

台電則強調，地方居民要求排砂發電尾水在水里溪「清濁分流」，已積極增設延長排砂放流管，完成後可確保水里溪水不受排砂影響。

濁水溪下游枯水期揚塵嚴重，飛砂走石連岸旁的風力發電機組都看不清。記者江良誠／攝影
濁水溪下游枯水期揚塵嚴重，飛砂走石連岸旁的風力發電機組都看不清。記者江良誠／攝影
監委到鉅工、明潭及大觀發電廠巡察，擔心日月潭清淤排砂工程會造成濁水溪中下游揚塵問題惡化。圖／南投縣政府提供
監委到鉅工、明潭及大觀發電廠巡察，擔心日月潭清淤排砂工程會造成濁水溪中下游揚塵問題惡化。圖／南投縣政府提供
日月潭清淤排砂工程，希望讓水力發電永續運作。圖／南投縣政府提供
日月潭清淤排砂工程，希望讓水力發電永續運作。圖／南投縣政府提供

日月潭 台電 集集

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