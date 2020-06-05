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紅潮來了 彰化縣養殖協會發布警訊勿抽水避免汙染

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣近海海面變紅，養殖業者已採樣準備送驗。截圖自許永坤提供影片
彰化縣近海海面變紅，養殖業者已採樣準備送驗。截圖自許永坤提供影片

彰化縣沿海養殖業者請注意，紅潮逐漸擴大和逼近海岸，彰化縣養殖協會通知養殖業者，在紅潮消失前不要引用海水，以免養殖池的文蛤、蝦和魚類因缺氧暴斃。

彰化縣養殖協會副理事長許永坤說，昨（4日）下午漁民發現海水變紅色，紅潮長約6公里，從海岸往外海延伸的寬度約300公尺，很多漁民和離岸風機工作人員拾獲爬上岸呼吸的螃蟹，最多可以撿到三桶，今天紅潮擴大到長約10公里，今天寬約800公尺。

許永坤表示，造成紅潮的是一種高耗氧藻類，往年也有紅潮，面積不大，很快消失，今年似乎特別嚴重，可能前一陣子下雨，內陸汙染物質被沖刷到近海，經過連日高溫曝曬，變成高耗氧藻類發酵的溫床。

彰化縣養殖魚塭面積約3000公頃，漢寶佔約600公頃，許永坤已聯繫其他養殖戶不要引用海水。養殖協會透過縣議員兼協會總幹事陳一惇及漢寶村長鄭鵬豐通知彰化縣政府農業處，並先自行採樣送驗。

漁民 高溫

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