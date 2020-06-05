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中衛、華新及代理大金的和泰外 彰化知名企業何其多

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
以代理大金空調而聞名的和泰興業，決定斥資5億元，將在彰化市東區彰南路的「起家厝 」中部分公司，改建成地上9樓、地下1樓的大樓，預定明年5月可完工，彰化縣長王惠美（左3）出席動土儀式。圖／彰化縣政府提供
以代理大金空調而聞名的和泰興業，決定斥資5億元，將在彰化市東區彰南路的「起家厝 」中部分公司，改建成地上9樓、地下1樓的大樓，預定明年5月可完工，彰化縣長王惠美（左3）出席動土儀式。圖／彰化縣政府提供

以代理大金空調而聞名的和泰興業，決定斥資5億元，將在彰化市東區彰南路的「起家厝」中部分公司，改建成地上9樓、地下1樓的大樓，預定明年5月可完工，對於甚少大樓的彰化市東區，將成為醒目地標，可望帶動該區商業發展。

彰化縣是農業大縣也是工業大縣，說到國內外知名的企業，除中信集團、和信集團、正新輪胎、寶成鞋業、頂新集團、帝寶車燈、美利達自行車外，科技業的宏碁電腦創辦人施振榮、華碩電腦董事長施崇棠，都是來自彰化。

最近新冠肺炎疫情肆虐，口罩成為搶手貨，而彰化縣更是全台最重要的口罩產地，像最近除聲名大噪的華新口罩外，與和泰興業同樣位在彰化彰南路的中國衛生材料生產中心股份有限公司（中衛），所生產彩色口罩因為太紅，賣到市面很快就秒殺而缺貨。

大金空調是臺灣目前冷氣的領先品牌，許多人卻不知道推手也是彰化在地企業，也就是位於彰化市彰南路上的和泰興業。縣府指出，1963年創立的和泰興業，一開始以生產外銷的不鏽鋼餐具為主，隨後再代理日本SUN WAVE 廚具、爐具，以「和泰」品牌在臺灣打出知名度，1984年起開始販賣奇異、增您智等家電，1992年代理日本大金空調後，又再打造出「大金」金字招牌。

隨著業務持續擴張，和泰興業新建的大樓基地約800坪、建坪約3041坪，除地下一樓將提供停車場使用以外，地上9層計畫分別做為倉儲及辦公室，縣府已在3月間核發建照，預計明年5月可完工。

以代理大金空調而聞名的和泰興業，決定斥資5億元，將在彰化市東區彰南路的「起家厝 」中部分公司，改建成地上9樓、地下1樓的大樓，預定明年5月可完工，彰化縣長王惠美（左5）出席動土儀式。圖／彰化縣政府提供
以代理大金空調而聞名的和泰興業，決定斥資5億元，將在彰化市東區彰南路的「起家厝 」中部分公司，改建成地上9樓、地下1樓的大樓，預定明年5月可完工，彰化縣長王惠美（左5）出席動土儀式。圖／彰化縣政府提供
以代理大金空調而聞名的和泰興業，決定斥資5億元，將在彰化市東區彰南路的「起家厝 」中部分公司，改建成地上9樓、地下1樓的大樓，預定明年5月可完工。示意圖／彰化縣政府提供
以代理大金空調而聞名的和泰興業，決定斥資5億元，將在彰化市東區彰南路的「起家厝 」中部分公司，改建成地上9樓、地下1樓的大樓，預定明年5月可完工。示意圖／彰化縣政府提供

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