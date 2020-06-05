台中北屯今又有大火 消防局：推動無人機救災中心

台中市北屯區今天又發生一起火災，民進黨市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤今天聯合質詢，指出兩個月來，台中市發生中華夜市等多起大火，議員建議消防局成立無人機救災中心，充實科技救災設備，不但市民生命財產有保障，也可積極維護消防人員安全。消防局表示，目前有19台空拍機，持續增加人力設備，推動成立無人機救災中心。

台中市目前有空拍機能型義消分隊，一群擅長操作遙控無人機又喜愛攝影拍照的人員所組成，一旦發生大型救災案件都可發現他們，自主到場協助拍攝，提供現場指揮官即時影像畫面。

議員邱素貞指出，台中市高樓層建築有棟，一旦發生火警增加救災難度，善用無人機可用在滅火救災，例如發生高樓火警，投擲滅火彈，進行初期滅火，以免火勢擴大。

另利用空拍機拍攝火災現場，搭配熱顯像儀設備，提供火勢大小、延燒方向、受困者位置等情資，傳回即時影像，成為救災利器。議員建議，台中市消防局應成立無人機救災中心，強化救災任務專業能力。

消防局長曾進財表示，全市目前有19台空拍機，強化消防救災。消防局持續採購空拍機，還有熱顯像儀，加強設備成立無人機救災中心，但高樓以內部消防設備為優先，逃生避難設備更是重要內部重要設備，

曾進財表示，無人機救災使用空拍機可以由上面往下拍，即使山上大火延燒，藉由空拍掌握火點看的很成功不只火場，山難搜索或水中救災，沿著河道空拍，橋墩攝影記錄，救災用途廣。

曾進財強調，空拍義消分隊編制人員19人，空拍機19台，配置空拍義消分隊5台、外勤分隊7台、指揮中心1台、災害防救團體6台；其外勤分隊分配狀態為山域分隊4台、海線分隊3台。最貴一台具熱顯像鏡頭，目前通過民航局專業證照人員計12人，分別為警消人員3人、義消人員8人、民團人員1人，人員持續自主報考中。曾進財說，消防人員都會定期訓練，推動成立無人機救災中心。