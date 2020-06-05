梅雨季後水傷持續擴大 彰化高接梨最多災損三成

彰化縣埤頭鄉盛產高接梨，今年梅雨季過後放晴，高接梨出現水傷且有擴大趨勢，部分農園損失最高達三成，農民叫苦不迭，希望政府能重視在地水梨產業，別讓台灣平地水梨走入歷史。

農民陳秀顏表示，大二林地區20年前不再種植公賣局契作葡萄，她的果園從葡萄改種高接梨，從日本鳥取縣進口梨穗，她和很多農民去上課學習接穗、人工授粉、疏果、套袋和病菌防治，在平地種出溫帶豐水梨。

農民在節氣冬至接梨穗，經過5個月，目前進入採收期，農民打開套袋，發現不少豐水梨水傷，淘汰比例一至三成。陳秀顏說，果園管理技術很重要，做好排水可降低水傷率，即使她的果園排水設施良好，也禁不起梅雨季一陣陣暴雨，造成果園積水難退，梅雨季前原本缺水的果樹，忽然吸入過多水分，紛紛出現水傷。

豐水梨每分地收穫約4000台斤，每台斤均價約80元。陳秀顏表示，水梨需要悉心照顧，農民在開花期和幼果期趕鳥，套袋後留意病菌和養分，結果後期控制水分，「步步需要人工」，種植成本不低。