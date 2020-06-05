台中搶錢測速王在向上路6段 議員：5個月抓1.6萬件！

台中市測速照相的搶錢王要換地點了，但還是在沙鹿區！市議員楊典忠指出，根據警察局統計，去年沙鹿中清路7段清泉崗往海線方向下坡路段，測速抓到違規案奪冠，今年1至5月測速照相案件總數排名，則由沙鹿區向上路6段下坡路段的測速機暫居第一，短短5個月開罰1.6萬件，替市府賺將進2000萬元，比去年第一名中清路七段的機器，開罰一整年還多！

楊典忠說，向上路6段是「區間測速」未經國家檢驗標準的設備，執法公信力恐遭質疑，最近警察局又停機暫緩執行，楊典忠質疑是否有問題？並批市府吃海線人夠夠，要求市府在沒有中央訂定檢驗標準前，應改用其他測速照相儀器，以免衍生爭議，也不會產生執法空窗期。副市長陳子敬、蔡察局長楊源明強調，測速機器每年檢測，停機是日前其他縣市測速器出問題，為慎重再檢測過。

市議員楊典忠表示，108年台中市測速照相取締案件總數，沙鹿區中清路七段全年總數達1萬4703件，平均每天40件，為市府增加1764萬多元收入。109年1至5月測速照相取締案件數，由沙鹿區向上路6段下坡路段最高，目前取締件數為1萬6108件，平均每天取締高達105件， 5個月就替市庫賺進2000萬元收入，楊典忠認為，市府不應以處罰為目的，更不能成為吃角子老虎，所有測速照相設備都必須符合國家檢驗標準。

沙鹿區向上路六段為區間測速，目前國內並無一套完整國家檢驗設備，市警局將今年1月才啟用的向上路區間照相設備暫緩舉發取締作業，市議員楊典忠質疑，倘若區間照相設備如市府所說「準確性並無疑義」市府何必於5月1日起暫緩執行？楊典忠要求，如果在沒有中央訂定檢驗標準前，應改用其他測速照相儀器，以免衍生爭議，也不會產生執法空窗期。

今年1月開始使用的這台冠軍區間測速照相桿，因為沒有經過國家檢驗卻已執行取締案件數16108件，楊典忠說，市府應檢討撤銷並將裁罰所得2000萬元歸還民眾。