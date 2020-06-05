梨泰院引韓國疫情再起 議員：中市446家八大業要盯緊

台中市八大行業從6月1日起陸續有85家復業，5家申請中。民進黨4位市議員今在議會聯合質詢，指目前只靠中央指引，但在這類行業很難保持社交距離，喝酒唱歌口罩也戴不住，如何落實防疫？警察局與衛生局長都表示，目前只能加強稽查，但無法保證每人時時刻刻都符合防疫規定，得靠業者自主管理、消費者重視自我防護。

南韓疫情本已平息，但因梨泰院夜店群聚，疫情再起。市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、謝明源質詢指出，台中市是中部地區娛樂特種等八大行業最多，列管的有446家，消費人數可觀，市府不可掉以輕心。

議員指出，台灣地區目前很安全，已連續53天沒有本土病例，但還是有零星的境外病例，明天6月7日大解禁後，八大行業室內人群聚集，唱歌跳舞喝酒high時，哪管防疫規定。但八大行業如果不加強加嚴防疫，有可能重演韓國梨泰院的疫情再起，不可不慎！

陳淑華、邱素貞都表示，事實上上八大行業還要消費者保持社交距離，有如緣木求魚，警察局長楊源明、衛生局長曾梓展都說，市府會加強稽查頻率，如果現場都符合防疫規定即可，但稽查人員不在場時，只能靠錄影或拍照檢舉了，市府也會嚴格要求業者自主管理把關，依中央指引防疫須到位。

4位議員強調，市府聯合稽查時，要查到違規不太容易，形式上做足了，但還是要考量如 讓業者自主管理，台灣禁不起有疫情破口。