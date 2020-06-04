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振興花卉產業 彰化縣長照和關懷據點要開小品盆栽課程
台灣花卉外銷受新冠肺炎疫情嚴重影響，彰化縣政府全力振興花卉產業，今天下午縣長王惠美到彰化縣花卉批發市場關心切花拍賣，又參觀小品盆栽的瑞楓花卉農場，覺得小品盆栽很療育，交代農業處連繫教育處和社會處，將到學校、關懷據點、長照據點開辦小品盆栽課程。
全台有5處花卉批發市場，唯有彰化縣的位在產地，下午4點拍賣，單日可拍賣約1000件。承銷商3點55分進場插卡搶購切花，王惠美當觀眾，實地了解拍賣作業流程。彰化縣花卉生產合作社經理高銘輝說，拍賣價格在一周內從均價32、33元回升到40元，拜託政府多鼓勵民眾採購國產花卉，支持台灣農業。
王惠美隨後轉往2006年神農獎得主周俊麟的瑞楓花卉農園，參觀溫室小品盆栽農場。瑞楓花卉農園第二代周家宏曾台師大數學系畢業，跨行農業做得有聲有色，獲得第三屆百大青農，今天周家父子和王惠美、農業處長邱奕志、田尾鄉長林正則等人一起做阿拉比卡咖啡盆栽。
王惠美說，周家父子培育3吋盆小型盆栽，年產量達100萬盆，歡迎大家來田尾鄉參訪大自然開放式的園藝，看花、買花，家裡或辦公室放盆花很有療癒效果，縣政府將在縣立學校、長照據點、關懷據點開辦小品盆栽課程，一方面振興花卉產業，一方面培養學子美感和舒緩長者情緒。
農業處表示，瑞楓花卉農園以中盤、量販店、花店為主要客群，現階段主推小品盆栽，種類多達80幾種，熱銷前三名為羅漢松、文竹和阿拉比卡咖啡，目前農園異業合作，小品盆栽作為入園門票費折抵項目、婚禮小物、伴手禮，廣受好評。
彰化縣是花卉和苗木的重要產區，新冠肺炎疫情造成花卉外銷受阻，縣政府向中央爭取約3000萬元，5月間在縣內8個火車站花卉裝置藝術，6月起提供每份300元的花材給縣內8萬個中小學生，讓學子了解在地花卉產業，並且把花的美學向下扎根。
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