台中三井LaLaport購物商城取得建照 估2年後完工

台灣三井不動產集團將在台中市東區投資興建三井LaLaport購物商城，市府今天表示，相關建照已正式核准，預計6月底動工，民國111年秋天完工。

台灣三井不動產集團董事長下町一朗日前率團拜會台中市長盧秀燕，共同宣布三井Outlet Park台中港二期、三井LaLaport購物商城兩座大型購物商城正式落腳台中。

三井台中港Outlet Park開張營業後，台中市經發局表示，為讓三井集團對投資台中有信心，去年3月，三井集團與台糖公司簽訂土地合約後，宣布投資興建LaLaport購物商城，市府為此成立跨局處專案小組，協力通過都市設計審議、交通影響評估、防火避難綜合檢討等行政程序，如今建照已正式核准。

經發局指出，經統計，三井LaLaport購物商城、三井台中港OUTLET PARK二期等兩大投資案，總投資額高達150億元，是今年非製造業最大外商投資案，未來可為台中帶來超過3500個就業機會，更可持續活絡舊城東區及海線地區商業機能。