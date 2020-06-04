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顏清標換肝復原狀況佳 陳肇隆證實5日出院

中央社 / 高雄4日電
大甲鎮瀾宮董事長顏清標換肝手術歷經3週的休養復原狀況良好，胃口也佳。高雄長庚醫院執刀的名譽院長陳肇隆證實顏清標明天出院，並要求第一個月每週要回診一次。聯合報系資料照／記者王昭月攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標換肝手術歷經3週的休養復原狀況良好，胃口也佳。高雄長庚醫院執刀的名譽院長陳肇隆證實顏清標明天出院，並要求第一個月每週要回診一次。聯合報系資料照／記者王昭月攝影

大甲鎮瀾宮董事長顏清標換肝手術歷經3週的休養復原狀況良好，胃口也佳。高雄長庚醫院執刀的名譽院長陳肇隆今天證實顏清標明天出院，並要求第一個月每週要回診一次。

陳肇隆告訴中央社記者，顏清標的狀況很好、胃口佳、神清氣爽，出院後第一個月要每週回診一次，隨後逐漸拉長至每兩個月回診一次。

據有訪視過顏清標的友人指出，顏清標可以自如行走，另有民眾在院區對他打招呼也會熱情回應，感覺元氣滿滿。

有關於顏清標明天出院，台中市議會副議長、顏清標女兒顏莉敏今天不做證實，僅說「只知道是最近要出院」。至於是否要接父親出院，她說，不必南下去接父親出院，在家裡等待就好了。

由於顏清標交遊廣闊，很多友人表達關懷，顏莉敏呼籲大家盡量用打電話、視訊方式表達關心，不用勞師動眾探視，讓父親多點時間休息。

日前訪視顏清標的親友表示，顏清標精神不錯，身體狀況良好，已可進食，什麼東西都可以吃，但飲食還是盡量清淡，將搭配營養師建議準備餐食。

顏清標5月13日由陳肇隆執刀接受11小時的換肝手術，陳肇隆於術後對媒體表示，顏清標的體型較大，所以捐肝的次子顏仁賢捐出了2/3的肝臟。雖然肝臟結構很複雜，但手術很順利，父子倆人出血都很少，都不需要輸血。

顏清標 手術

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