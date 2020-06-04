傳商業團體辦玉山單攻競賽 管理處：未接獲申請

媒體報導有疑似商業單位辦理玉山主峰單日往返競賽，玉管處今天說，目前未接獲相關商業團體申請辦競賽，也沒協助相關活動，但因玉山主峰單日往返困難度較高，不鼓勵辦競賽。

媒體報導，有疑似商業單位辦理玉山單日往返競賽，對此，玉山國家公園管理處今天表示，目前並無接獲相關商業團體提出辦理競賽活動申請，也沒協助相關活動辦理，民眾若在網路搜尋相關山野戶外活動或賽事，建議主動查證主辦單位是否合法立案、活動說明及免責聲明，是否不利參加者權益保障的不對等約定關係。

玉管處指出，生態保護區入園申請可透過網路開放民眾或團體自行申請，若符合相關規定、承載量足夠及申請資料填寫正確，將依規定審查並許可入園。

玉管處表示，攀登玉山須進出國家公園生態保護區，也有生態承載量限額，且登山步道路幅狹小，部分路段更緊鄰崩壁或破碎地形，辦理競賽易影響民眾登山權益與安全。

玉管處指出，玉山主峰單日往返是由塔塔加登山口陡升到玉山主峰，再陡降返回，海拔落差約1352公尺，路線往返約21.8公里，對於攀登人員的高海拔適應、體能要求及困難度都較高，不鼓勵辦理玉山主峰單日往返競賽。

玉管處也提醒民眾，若參加類似活動，要預作自我經驗及能力評估，並留意可能產生的意外，或導致生命、身體健康遭受損害的風險評估。