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彰化開化寺地段蟬聯「地王」 商圈卻沒落店面招租

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣最高地價區段仍是開化寺前民族路兩側，中華路及太平街間的地段，但店面招租多。記者林敬家／攝影
彰化縣最高地價區段仍是開化寺前民族路兩側，中華路及太平街間的地段，但店面招租多。記者林敬家／攝影

根據彰化縣2020年公告土地現值，全縣最高地價區段仍是開化寺前民族路兩側，中華路及太平街間的地段蟬聯，公告土地現值為每平方公尺16.1萬元，但近年來鄰近的永樂商圈沒落，加上受疫情衝擊，周遭店面招租旗幟多，地價與當地消費力不成正比。

彰化市「地王」向來在民族路和中華路地段，彰化蔡姓房仲業者說，地主不缺錢，也沒有售地動機，不願低價賣出，即便「地王」連續4年凍漲，但也不可能跌價。

但該地段長期停車空間不足，近來商圈發展也從民族路轉移到和民族路交叉口的曉陽路和大埔商圈，加上新冠肺炎疫情波及，許多店家撐不下去；若以長遠來看，彰化沒有完善的都市計畫，民間感受不到具有發展前瞻性，也影響商圈發展。

彰化縣府地政處說，2020年地價調查作業期間（2018年9月2日至2019年9月1日），全縣不動產實價登錄買賣案件交易量與前期相當，成交價格及地價調查結果，也有微幅上漲，整體而言不動產市場呈現「量價平穩」趨勢。

彰化交易較熱絡區域包括彰化縣彰化市南興國小、精誠中學附近新建案及後火車站區域、金馬路、都市計畫外東區彰南路附近區域、員林市184市地重劃區範圍、鹿港鎮都市計畫內邊緣區、和美鎮自辦市地重劃區等及計畫道路陸續完工通車帶動沿線鄉鎮市區域。

彰化縣最高地價區段仍是開化寺前民族路兩側，中華路及太平街間的地段，但店面招租多。記者林敬家／攝影
彰化縣最高地價區段仍是開化寺前民族路兩側，中華路及太平街間的地段，但店面招租多。記者林敬家／攝影

都市計畫 疫情

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