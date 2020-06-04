茶葉博覽會補助被砍 議員呼籲農委會支持南投茶農

南投縣世界茶葉博覽會舉辦10年，已成為最具指標性的茶產業博覽會，但今年因為新冠肺炎疫情又傳出農委會將減少補助，恐怕停辦，讓南投各茶葉產區和業者相當擔心，縣議員洪明科、簡賜勝、吳瑞芳、蕭志全、林芳伃也關切茶博是否如期舉行，認為茶博創造很高的經濟效益，是最接地氣的行銷活動，希望農委會挺茶農維持原有補助，助茶農度過景氣寒冬。

南投縣長林明溱說，南投茶博今年第11年，為茶農和消費者搭建面對面銷售平台，吸引國內外茶商和消費者找好茶，以108年為例，茶博會展期11天，吸引約60萬人潮，創造逾1億產值，也涵蓋台中、雲林丶嘉義等茶區，對茶農助益極大。

原本因新冠肺炎疫情，縣府審慎研議舉辦可行性，茶農及民眾一致希望茶博一定要續辦，為低迷的景氣找出路，比紓困更有意義。縣府財政困難，每年克服困難籌措1千萬元經費，並配合農委會補助600萬元，發揮最大效益，奠定茶博會口碑。

不過，今年農委會沒有提高補助，反而大砍一半經費，使茶博會經費發生困難。洪明科、簡賜勝說，每年茶博會不僅嘉惠茶農，對於草屯和南投的各行各業都有極大幫助，展售期間餐飲業更是應接不暇，展售效益非常高，請農委會與南投縣民站在一起，維持補助額度，協助茶農和地方恢復景氣活絡。