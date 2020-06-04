茶博會補助減半 林明溱盼農委會維持原額興產業
農委會往年補助辦理南投世界茶業博覽會約新台幣600萬元，但今年目前僅核定300萬元，南投縣長林明溱希望維持原補助額度，協助南投茶博會續辦，以實際作為幫助振興茶產業。
南投世界茶業博覽會是南投縣重要活動之一，每年吸引數十萬人參觀選購，創造價值至少數千萬元，今年受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，多名南投縣議員今天在縣議會縣政總質詢時，關心規劃情形，同時憂心若中央補助減少，恐讓茶博會停辦。
林明溱答詢表示，茶博會已成為指標性茶產業展售會，為茶農創造極高經濟效益，近年因兩岸互動導致市場萎縮，加上疫情影響，茶葉滯銷，茶農生計困難，都很期待茶博會幫助振興茶產業景氣，因此，希望行政院農業委員會一起挺茶農，維持原補助額度。
林明溱說，今年原本因疫情影響，縣府一直審慎斟酌舉辦可行性，經訪查茶農及民眾，一致認為茶博會一定要續辦，縣府每年籌措約1000萬元經費，配合農委會的補助款約600萬元，但不知農委會為何今年只補助300萬元，為幫助茶農，希望維持去年補助額度。
多名縣議員認為，茶葉滯銷又逢疫情，茶農經營很辛苦，每年茶博會不僅嘉惠茶農，對草屯鎮、南投市的餐飲等行業都有很大幫助，本來期待茶博會能幫助活絡景氣，若因補助經費減少而影響續辦可能，將令人感到遺憾，希望農委會與南投縣民站在一起。
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