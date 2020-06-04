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日月潭萬人泳渡今年9月20日舉辦 縣府多道下水前管控
2020年日月潭萬人泳渡活動，經南投縣政府宣示，今年確定提前至9月20日舉辦，而公開水域游泳挑戰賽則在9月19日進行，但以防疫為前提，縣府除暫停國外參賽者報名，避免疫情境外移入管道，同時已備好多項配套方案，人數上限定在2萬人內。
南投縣教育處指出，隨著國內疫情未全面明朗，經調查過去萬人泳渡都有3000多位國外泳客報名，今年除已接到國際泳協取消2020FINA馬拉松游泳世界錦標賽系列賽「南投站」通知，將配合中央疫情控管，暫停國際泳客的申請報名，年年成長的萬人泳渡活動，報名人數更訂出減縮上限。
教育處說，萬人泳渡日月潭活動的配套方案，包括視9月疫情情況，今年要求所有報名參加的泳客，要事先做好自我健康管理，若有發熱或疑似症狀時「絕不下水！」衛生局也將進駐大量醫護人力，從一開始報到量體溫、現場採檢外，下水前設置紅外線體溫感知儀及消毒液噴灑隧道，進行泳客健康的多道把關，分時、分批下水，達到避免群聚及分散控管人潮的目的。
埔里四季早泳會指出，萬人泳渡日期確定9月20日舉辦後，7月11日開始報名，維持去年報名規定，至少要5人一隊才能報名，今年少了國際泳客報名後，報名人數上限會控制在2萬人以內，各項報名訊息可上埔里四季早泳會官網查詢：https://www.pulifourswim.tw/tw/。
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