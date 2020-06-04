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台中外埔綠能園區回收生廚餘 民間清運業者不願清運？

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
外埔綠能生態園區去年啟用，開始回收生廚餘，民進黨市議員何文海說，前市府環保局購買生廚餘回收桶，但很少看到民眾使用，當初花了1億多元購置100萬個桶子，成效不彰，環保局沒有延續政策也未宣導生、熟廚餘的分類習慣。記者喻文玟／攝影
外埔綠能生態園區去年啟用，開始回收生廚餘，民進黨市議員何文海說，前市府環保局購買生廚餘回收桶，但很少看到民眾使用，當初花了1億多元購置100萬個桶子，成效不彰，環保局沒有延續政策也未宣導生、熟廚餘的分類習慣。記者喻文玟／攝影

外埔綠能生態園區去年啟用，開始回收生廚餘，國民黨市議員張廖乃綸、張瀞分表示，之前一直宣導回收生廚餘，但最近接到許多民眾陳請表示，負責收運社區大樓垃圾的民間清運業者，要求果皮、咖啡渣、蛋殼當作一般垃圾，不要丟入生廚餘桶，業者也藉此表示垃圾量增加，藉此調漲垃圾費。

民進黨市議員何文海也說，前市府環保局購買生廚餘回收桶，但很少看到民眾使用，當初花了1億多元購置100萬個桶子，成效不彰，環保局沒有延續政策也未宣導生、熟廚餘的分類習慣。

張瀞分也關心，外埔綠能生態園區至今「零售電」？那發出來的電都用到哪裡？環保局長吳志超說，目前的發電先自己用。

環保局長吳志超說，根據前市府與ROT廠商所簽訂的契約，該廠商未依營運執行計畫在期限內完成發電，市府今年3月26日裁處違約金20萬元，要求6月30日前改善並繳納違約金；若未完成改善，將再依契約按次開罰，並評估啟動協商協調、賠償、仲裁、訴訟、強制接管等措施，維護市府權益。

這份契約今年8月就滿3年，市府將檢討、修正不合理部分，也已要求ROT廠商加速相關行政作業，預計今年10月開始發電，環保局將每月召開聯繫會議，監督業者執行進度，若未如期發電，一定依法處理。

對於生廚餘的定義問題，吳志超表示，生廚餘是未煮熟或挑剩的蔬菜、菜心、水果或果皮、咖啡渣、茶葉渣等加以回收，達到資源循環再利用及垃圾減量成效。

吳志超說，早期生廚餘定義叫廣，現在實際操作發現果核、果殼類，例如椰子殼、榴槤殼、筍殼、玉米芯、鳳梨冠芽、蛋殼等，屬於長纖維類、粗纖維，因不利厭氧發酵和發電，可視為「一般垃圾」處理即可，民眾勿丟入生廚餘回收桶。

至於民間垃圾清運業者是否藉此調漲清運費，環保局說，要看漲幅是否合理，究竟是垃圾量增加？還是沒有做好分類才調漲，社區可與環保局了解並與清運業者溝通。

廚餘 生態園區 咖啡

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