紓困補助果農套袋？員林公所：現金加碼補助又放寬資格

全國為了發給振興券或現金的紓困效果吵翻天，彰化縣員林市公所二話不說，把補助農民「公所牌」水果套袋折換為現金，金額加倍，從每公頃3000元提升到6000元，讓農民自行採購合用的套袋。

栽種芒果面積逾1公頃的員林市農民饒清錫說，市公所的套袋補助政策多少能幫助小農補貼生產成本，1公頃多的芒果樹結果需要使用上萬個套袋，今年氣候適宜，芒果產量增加，套袋數量超過2萬個，往年市公所套袋補助項目不包含芒果，今年放寬條件，他終於有申請資格。

水果套袋是培育優質水果的必備資材，員林市長游振雄認為今年新冠狀肺炎疫情嚴重，指示擴大辦理肥料及套袋紓困方案，幫助農民紓困，減輕農產生產負擔以振興產業。

游振雄說，市公所為減少果樹噴藥量，2002年起補助「公所牌」套袋，由公所採購百萬個統一規格的套袋發送給果農使用，補助對象限制為種植番石榴、楊桃、葡萄的農民，今年不但改為現金補助，範圍擴大到芒果、香蕉、火龍果，原訂每公頃最高補助3000元套袋，因考量疫情造成百業蕭條，市公所加碼到每公頃最高補助6000元。

市公所也補助肥料，原本僅補助員林巿內的農地，現在依據員林市農民紓困方案，擴大補助區域範圍，只要設籍員林市的農民在彰化縣境內農地耕作，都能申請每公頃最高3000元。

符合申請紓困方案的農民可攜帶身分證、印章、存摺、土地所有權狀，和109年5月14日之後購買肥料或套袋的發票、收據，到員林巿公所農業課申請辦理，適用日期到109年12月15日，萬一員林市公所總預算編列補助經費提前用罄，補助也跟著截止。