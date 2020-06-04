快訊

客運煞車不及 撞上集集支線火車

立委提案滅檢舉達人？從美國經驗看「街道定義權」之戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山山域事件多 颱風雨季山區氣候變化劇烈籲遊客注意

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
高山地區天候不佳時的能見度低，結伴同行勿脫隊，走在步道上掌握方向不心慌。圖／玉管處提供
高山地區天候不佳時的能見度低，結伴同行勿脫隊，走在步道上掌握方向不心慌。圖／玉管處提供

由於山域氣候變化快速，玉管處據報近日各山區山域事故發生的案例較其他時期增加，強調6月梅雨季後開始進入颱風季節，籲遊客進山前要設好折返點，並做好自我定位、通訊的相關準備，不要只貪圖山嵐雲海美景，而忘記高海拔山區的各種危險，安全下山。

玉山國家公園指出，目前正值春夏交替，山上新芽換裝一片翠綠、紅花點綴，加上多變的雲海美景，不少嚮往大自然的遊客開始疫後新生活，上山踏青賞景，但玉管處強調高山開闊區域從事戶外活動，卻常會忽略在高海拔山區的氣溫仍偏低，在未攜帶足夠保暖衣物及裝備的情況下，有時會因溫差變化，而導致身體調適不及發生心血管疾病意外。

玉管處指出，最近發生多起民眾上山，梅雨季節山區濕度較高易發生起霧情況，步道上偶有民眾因看不清路徑或心生恐懼，就通報迷途的案件，有時午後經常會有間歇性的對流雨，氣候相當不穩定，常帶來強大雷陣雨勢外，山區落雷多，遊客應減少接觸或暴露於易導電的物品及環境，避免遭雷電擊中。

加上台灣颱風季節集中在6月到9月，強風、豪雨不只直接造成嚴重災害；在山區造成坍方土石流、道路中斷、步道毀損等，均直接影響登山活動行程及規劃，遊客出發前要聽從氣象局預報，有梅雨鋒面或颱風即將來襲時，就暫緩進行登山活動。

山域惡劣天候下，旺盛對流極易造成雷陣雨，玉山過去曾發生山友遭雷擊後，出動救難人員將之背負下山。圖／玉管處提供
山域惡劣天候下，旺盛對流極易造成雷陣雨，玉山過去曾發生山友遭雷擊後，出動救難人員將之背負下山。圖／玉管處提供

梅雨 颱風 玉山國家公園

延伸閱讀

梅雨後接颱風季 玉管處籲登山啟動天候三層檢核

梅雨季結束？ 彭啟明：7月5日後較有機會適合颱風發展

睜開眼就是群山雲海！ 阿里山「秘境民宿」宛如置身歐洲，房裡還能賞星星

上林5學童玉山畢典 山佳國小100年快閃演出

相關新聞

日月潭萬人泳渡今年9月20日舉辦 縣府多道下水前管控

2020年日月潭萬人泳渡活動，經南投縣政府宣示，今年確定提前至9月20日舉辦，而公開水域游泳挑戰賽則在9月19日進行，但...

台中外埔綠能園區回收生廚餘 民間清運業者不願清運？

外埔綠能生態園區去年啟用，開始回收生廚餘，國民黨市議員張廖乃綸、張瀞分表示，之前一直宣導回收生廚餘，但最近接到許多民眾陳...

紓困補助果農套袋？員林公所：現金加碼補助又放寬資格

全國為了發給振興券或現金的紓困效果吵翻天，彰化縣員林市公所二話不說，把補助農民「公所牌」水果套袋折換為現金，金額加倍，從...

第2屆「台中購物節」On line直送 參與店家可免費上架

第2屆台中購物節預計7月登場，為期2個月，時間比去年長，規模也比去年更大，除增加實體店家參與數，更攜手東森、PChome...

玉山山域事件多 颱風雨季山區氣候變化劇烈籲遊客注意

由於山域氣候變化快速，玉管處據報近日各山區山域事故發生的案例較其他時期增加，強調6月梅雨季後開始進入颱風季節，籲遊客進山...

中市近百年刑務所宿舍大火 議員批古蹟火災搶救失靈

台中火警不斷，昨更傳被列歷史建築的「台中刑務所官舍群北區Q棟」遭大火遭毀，市議員江肇國惋惜將滿百年的古蹟就此燒毀，更質疑...

阿中部長助攻台中經濟 「十全十美澎派包」明天預購

衛生福利部長陳時中日前到台中幫忙拚經濟，台中市長盧秀燕致贈裝滿20項在地好禮的「十全十美澎湃包」表達謝意，不少民眾紛紛來...

搶振興3倍券商機 鹿港老街規劃振興提袋聯合促銷

新冠肺炎疫情重創觀光消費，彰化縣向經濟部爭取商圈振興補助方案補助經費，8處商圈共爭取到895萬元經費，將配合疫情解封後推...

臭青母誤觸變電器短路爆炸 彰化縣2500多戶遭殃停電

上周梅雨季，彰化縣埔鹽鄉無預警停電，昨晚約7點，埔鹽鄉再度停電，鄉長許文萍的住家也受害，通知台電緊急修復，檢查發現又是同...

台中首創廚餘發電終於要實現 環保局透露10月起發電

台中市議員曾朝榮今天質詢外埔綠能生態園區號稱是全國首創利用廚餘、稻稈技術發電廠，但委外至今為何「零售電」？中市環保局長吳...

度過疫情 竹山幸福巴士6月7日復駛

隨著疫情趨緩，竹山鎮公所上午宣布，短程接駁竹山至林內的幸福巴士，從6月7日起重新發車，首發時間是周日下午4點50分，起點...

環團抗議大安建超高媽祖像有危害 中市府：安全無虞

台中市府規畫在大安文化園區興建一座媽祖雕像，卻引發爭議不斷；之前有不同宗教團體抗議，綠營議員也反對以公預算編列，今又有建...

熱門新聞

保麗龍快速道路耍特技 物理老師：機率很低

台東縣7日解封 進出各級機關、學校不量體溫及戴口罩

美麗沙灘全因消坡塊變了樣 他收集證據移除夢成真

雙北垃圾大戰延燒 石門區海堤成垃圾場

萬巒鄉民做足功課 用專業噴爆台糖營農型太陽能光電

北北基自行車道終於完整串連 基隆河右岸車道今開通

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。