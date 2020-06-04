玉山山域事件多 颱風雨季山區氣候變化劇烈籲遊客注意

由於山域氣候變化快速，玉管處據報近日各山區山域事故發生的案例較其他時期增加，強調6月梅雨季後開始進入颱風季節，籲遊客進山前要設好折返點，並做好自我定位、通訊的相關準備，不要只貪圖山嵐雲海美景，而忘記高海拔山區的各種危險，安全下山。

玉山國家公園指出，目前正值春夏交替，山上新芽換裝一片翠綠、紅花點綴，加上多變的雲海美景，不少嚮往大自然的遊客開始疫後新生活，上山踏青賞景，但玉管處強調高山開闊區域從事戶外活動，卻常會忽略在高海拔山區的氣溫仍偏低，在未攜帶足夠保暖衣物及裝備的情況下，有時會因溫差變化，而導致身體調適不及發生心血管疾病意外。

玉管處指出，最近發生多起民眾上山，梅雨季節山區濕度較高易發生起霧情況，步道上偶有民眾因看不清路徑或心生恐懼，就通報迷途的案件，有時午後經常會有間歇性的對流雨，氣候相當不穩定，常帶來強大雷陣雨勢外，山區落雷多，遊客應減少接觸或暴露於易導電的物品及環境，避免遭雷電擊中。