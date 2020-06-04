中市近百年刑務所宿舍大火 議員批古蹟火災搶救失靈

台中火警不斷，昨更傳被列歷史建築的「台中刑務所官舍群北區Q棟」遭大火遭毀，市議員江肇國惋惜將滿百年的古蹟就此燒毀，更質疑中市消防局對古建物防災搶救不用心；消防局長曾進財表示，各分隊早擬定搶救計畫，製作搶救圖，並每年度實施搶救演練，其古蹟部分108年度至今舉行64次演練。

中市消防局表示，古蹟、歷史建築火點搶救，採高空式水霧撒水等方式，在不破壞古蹟、歷史建築主體建物原則下，進行滅火及周界防護作業。

文化局也指出，針對公有文化資產都請管理單位提送管理維護計畫，內含災害評估與預防、災害因應、緊急應變計畫等；針對規劃修繕工程的文化資產，也會擬定因應計畫、辦理消防檢討等。

昨天「台中刑務所官舍群」北區Q棟傳出火警，警消獲報到場滅火，15分鐘內撲滅，燃燒面積約100平方公尺，無財物損失，詳細起火原因有待後續調查；文資處今日上午已組成應變處理小組前往現勘，訂定應變處理原則妥善處置。

江肇國議員說，燒毀的這棟是1920年起造的日式建築，也使這街廓刑務所宿舍擴大區內的5棟歷史建築只剩4棟。