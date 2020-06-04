阿中部長助攻台中經濟 「十全十美澎派包」明天預購

衛生福利部長陳時中日前到台中幫忙拚經濟，台中市長盧秀燕致贈裝滿20項在地好禮的「十全十美澎湃包」表達謝意，不少民眾紛紛來電詢問哪裡可以買到？台中市經發局協調20家業者，以超值價格2999元限量釋出30份，6月5日至8日開放預購，每人限購1份，售完為止。

經發局表示，「十全十美澎派包」集結糕餅公會、好禮協會、農會等20家業者的產品，曝光後吸引許多民眾爭相詢問，這款「澎派包」由各店家獨立販售的20項在地產品，市府限量30份，民眾免跑20家店親自購買，就能拿到跟部長一樣澎派的台中好禮。

「十全十美澎派包」6月5日至8日開放預購，每日8點至22點30分，電洽（04）22598000，將有專人受理預購及通知取貨時間，可至「元明商店朝馬旗艦店」，地址：台中市西屯區朝富路18之2號取貨。

經發局也特別選用印有湖心亭、台中國家歌劇院、高美濕地、路思義教堂、彩虹眷村、薩克斯風、鳳梨酥等知名景點與特產的「台中意象彩繪帆布袋」，包裝20項在地好禮，讓澎湃包內外都充滿濃濃「台中味」提升紀念性。

經發局長張峯源表示，「澎派包」嚴選榮獲國際大獎、台中十大伴手禮的常勝軍及在地糕餅名店，品項包含太陽餅、鳳梨酥、狀元糕、金磚米、梨山茶葉、一口烏魚子、排骨酥麵隨身包、頂級藝伎咖啡、原葉茶品等，還有防疫聖品手工皂、乾洗手液，20項產品市價近4000元，現以2999元販售，絕對物超所值。

經發局說明，其中一項由雷雕印上阿中部長肖像的煎餅詢問度相當高，但因肖像權授權，該款肖像煎餅僅能贈送阿中部長本人，不能公開對外販售，該品項將以同規格的煎餅取代；澎湃包各項產品均有在店家各自通路販售，民眾也可依個人喜好自行選購，以行動支持台中店家，後疫情時代一起為台中拚經濟。