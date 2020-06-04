搶振興3倍券商機 鹿港老街規劃振興提袋聯合促銷

新冠肺炎疫情重創觀光消費，彰化縣向經濟部爭取商圈振興補助方案補助經費，8處商圈共爭取到895萬元經費，將配合疫情解封後推廣各種行銷活動，吸引人潮回流消費，已有鹿港商家針對「振興三倍券」規劃方案搶振興券商機。

疫情衝擊商圈營運，經濟部推動商圈振興補助計畫，縣內彰化市永樂商圈及大埔商圈分別獲補助95萬及100萬元、鹿港老街商圈及廟口商圈合計獲補助360萬元、田尾商圈獲補助40萬元、田中商圈獲補助經費70萬元、二水商圈獲補助140萬元、王功商圈獲補助90萬元。

縣府經濟暨綠能發展處表示，提案申請分為商圈發展、環境整備兩類，針對商品開發、培能訓練、數位應用及行銷推廣等，也可強化改善環境清潔、衛生、友善服務、特色設施環境整備工作。

彰化縣長王惠美表示，現在疫情緩和，縣內也推出觀光振興方案，提供大獎摸彩，總奬金50萬元，彰化有肉圓、爌肉飯等美食，有大佛、扇形車庫、鹿港小鎮、田尾花卉、芳苑海牛等都極具風情，遊客可到到彰化住一晚，歡迎民眾拿振興劵到彰化消費。

行政院業已公佈振興三倍券使用，各商圈躍躍欲試著手規劃搶振興券商機，有商圈業者認為3倍券每張面額200元卻不能找零不好用，可能影響消費者來消費小吃店家意願，但彰化縣鹿港老街發展促進會理事長魏秀娟說，目前規劃「鹿港老街振興經濟好康聯合提袋」，以聯合行銷方式，讓消費者勾選購老街會員店家商品，湊足200元，不用擔心買不足額。