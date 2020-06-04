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梅雨後接颱風季 玉管處籲登山啟動天候三層檢核

中央社 / 南投縣4日電

梅雨颱風季接連，玉山國家公園管理處今天呼籲山友啟動天候三層檢核措施，包含出發前妥善了解天候、抵達登山口時討論不良天候處置計畫、設定折返點，天氣不佳勿強行入山。

玉山國家公園管理處今天表示，5月到6月是梅雨季節，接著6月到9月進入颱風季節，此外還有夏季午後雷陣雨，山區雨勢比平地更大，但此時是登山旺季，呼籲登山者規劃行程一定要注意天氣動態，若氣象局已預報梅雨鋒面或颱風來襲，就請山友暫緩登山。

玉管處指出，近日各山區山域事故發生案例較其他時期增加，經分析應與山區氣候變化劇烈有直接關係，提醒高海拔山區氣溫仍偏低，若未攜帶足夠保暖衣物及裝備，有時會因溫差變化導致身體調適不及，發生心血管疾病，且此時溼度較高，山區易起霧，偶有民眾因看不清路徑或恐懼就通報登山迷途。

玉管處表示，由於梅雨、颱風季接連來臨，提醒從事登山活動時可啟動「天候三層檢核」措施，第一層為登山隊伍出發前，先妥善了解天候狀況並關注交通、氣象等網站訊息，提前了解山區情況。

玉管處表示，第二層則是登山隊伍抵達登山口時，可由領隊與登山成員一起檢查裝備，並討論遇不良天候時處置措施；第三層則是設定折返點，若在山區遇惡劣天候時勿冒險繼續行程，適時設定折返點，如在崩塌區或渡溪前就折返，以免遇崩塌落石或溪水暴漲危險。

玉管處呼籲，登山、戶外活動務必以安全為最高原則，從事登山等戶外活動的民眾，規劃行程時一定要特別注意並考量天氣發展，同時設定應變撤退機制，登山時若遇天候影響，可考慮延期或縮短行程，唯有平安才有登下一座山的機會。

玉山國家公園 梅雨 颱風

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