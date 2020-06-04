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度過疫情 竹山幸福巴士6月7日復駛

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮居民外出就學及工作交通非常不便，鎮公所決定恢復周末幸福巴士往返林內火車站。記者黑中亮／攝影
竹山鎮居民外出就學及工作交通非常不便，鎮公所決定恢復周末幸福巴士往返林內火車站。記者黑中亮／攝影

隨著疫情趨緩，竹山鎮公所上午宣布，短程接駁竹山至林內的幸福巴士，從6月7日起重新發車，首發時間是周日下午4點50分，起點從延平農會辦事處開始，終點林內火車站，周末免費復駛每日往返3班。

竹山鎮公所表示，竹山原本有台西、彰化客運經營路線，但搭乘人數日益減少，業者面臨經營成本考量，逐步減班下，讓鎮民外出就業及就學都非常不方便，因此延續過去一度開辦民行公車的計畫，去年1月開辦幸福巴士公車，每周五、六、日三天，傍晚由竹山農會延平辦事處出發3班次，往返林內火車站。

這項難得的交通福利，非常受到民眾的贊許，但今年3月2日起因武漢疫情影響而停駛，讓出外就學返鄉之路變得不方便；終於隨著中央疫情指揮中心疫情趨緩解禁政策，鎮公所經評估後，確定於本周日開始復駛，於仍屬於防疫階段，請乘車民眾記得配戴口罩、搭乘時盡量保持適當距離、禁止在車上飲食及大聲喧嘩等。

竹山幸福巴士6月7日開始重新行駛，每周五、六、日，都可以來搭乘，路線從竹山延平農會辦事處起往返，沿途停靠延和國中站（全家便利商店前）、前山站、竹山遊客中心站、中崎站，終點林內火車站；另考量下半年度有好幾個連假，因此在連假第一天，都會再加開車班次方便民眾搭乘，如6月端午節加開6月25日的周四班次、10月有中秋節，因此在10月1日周四也加開班次。

竹山鎮居民外出就學及工作交通非常不便，鎮公所決定恢復周末幸福巴士往返林內火車站。記者黑中亮／攝影
竹山鎮居民外出就學及工作交通非常不便，鎮公所決定恢復周末幸福巴士往返林內火車站。記者黑中亮／攝影

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