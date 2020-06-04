台中首創廚餘發電終於要實現 環保局透露10月起發電

台中市議員曾朝榮今天質詢外埔綠能生態園區號稱是全國首創利用廚餘、稻稈技術發電廠，但委外至今為何「零售電」？中市環保局長吳志超回答時透露，目前已開始發電，只是電送不出去，預計今年10月可供電給台電，首度創造營收。

曾朝榮指出，近日台中市因焚化爐輪流歲修，垃圾大戰一蹴即發，垃圾減量刻不容緩，相關廚餘若能確實回收處理，不僅減少垃圾量，也能送入綠能生態園區回收發電賺錢。

他表示，台中市外埔堆肥場（綠能生態園區）106年動工興建，預計109年初就能完成發電功能，每年發電預估可達3377萬度，提供9670戶用電量，更可減碳1萬7834噸，其中台中市可分配發電量百分之20的受益收入。

但廠商延誤工期，至今未能達到售電功能，讓台中市政府減少應可得的受益收入，每年2825萬元，市議員曾朝榮希望政府應負起監督以及催收的責任。

環保局長吳志超說，市府已依合約每天送進60噸的廚餘，廠商目前已順利電，只是還無法將電力送出去，此應在10月可克服進行售電。