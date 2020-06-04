環團抗議大安建超高媽祖像有危害 中市府：安全無虞

台中市府規畫在大安文化園區興建一座媽祖雕像，卻引發爭議不斷；之前有不同宗教團體抗議，綠營議員也反對以公預算編列，今又有建築、生態等專家團體開記者會，質疑離地超過69公尺以上的巨大建築物，距生態園區僅600公尺，有影響生態環境的疑慮，要求若一定要建，應要做環境影響評估。

中市環保局表示，該區開發面積6.1公頃，依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，開發10公頃以上才要做環評；且高樓建築達120公尺才應實施環評，該建築離地69公尺，非屬「高樓」建築，依現行環境影響評估法無需實施環評。

由台中海線出身的建築設計師陳禎萍串連中部大學院校學者與專家、環保、社造團體組成行動聯盟，今到議會舉行記者會，呼籲要按環評，評估園區超高雕像對環境衝擊。

陳禎萍說，在一望無際的西海岸沙地興建如此高、體量大的建築物，安全維護費用高，附近也是西海岸重要紅樹林、白鷺鷥保護區，風流、風阻捲入恐影響原有生態與地下水。

環保團體認為，在冬天的大安地區海砂嚴重，當初廣植防風林，如今應盡量恢復原來生態，且邀產官學一起盤整當資源選出好方案，而非單一選項造成環境或居民安全性危害。

台中民進團議員李天生也說，本月中此案即將進入小組審查，呼籲盧秀燕市長懸崖勒馬，若議會蠻橫通過，將提出釋憲解釋。

中市觀旅局指出，依台中市特殊結構建築物委託審查辦法，高度超過15層樓或50公尺以上者應將結構設計委託審查。大安媽祖文化園區基座建築103年規劃高度為69.23公尺，市府已委託台中市土木技師公會於103年6月審竣，確認規劃的建築結構安全無虞。