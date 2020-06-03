聽新聞
test
0:00 / 0:00

消防員上「靠北消防」按讚被查水表？ 中市府：不可能

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員要求消防人員回歸專業。圖／江肇國提供
民進黨台中市議員要求消防人員回歸專業。圖／江肇國提供

台中市議會進行警消環衛業務質詢，民進黨議員指出，台中市日前發生數起大火，台中市消防局沒建立SOP，還要求基層設臉書專頁，1年半來增加38個臉書粉絲專頁，消防弟兄上網抱怨甚至還被高層查水表。消防局長曾進財表示，沒有查水表，網路時代，在非勤務時間經營社群媒體分享逃生等資訊。

議員們痛批，消防局提出「亮點計畫」基層人員還被要求非勤務，甚至消防局高層還要求各分隊長上臉書「靠北消防」清查隊員是否在上面點讚、留言「難道台中市已經變成北韓了嗎？」

賴佳微表示，「靠北消防」3月至今47篇抱怨各縣市消防局，台中市占了13篇，甚至有消防弟兄上「靠北消防」抱怨、反映問題，還要面臨被「查水表」！難道台中市消防局現在是大搞一言堂，是北韓的消防局嗎？

蔡耀頡表示，台中市消防局各分隊粉絲專業總共有54個，有38個都是盧秀燕上任後成立，點讚數總47867人，他不懂消防局為何還要堅持。甚至上網抒發還要被各分隊長抓出來約談，真的太誇張！

江肇國說，基層同仁勤務工作本就繁重，卻還要負責PO文、拍片、經營臉書，難道這也是成為專業消防員的條件嗎？台中火災件數是六都第一，市府不對症下藥，卻還花招百出，不但累死基層，還造成內、外勤消防員之間的誤會。

周永鴻表示，消防局災害預防編了一千多萬，不知道怎麼會用到消防栓沒有水，卻不務正業開一堆粉絲專頁，要推廣預防火災，實在很有問題。周永鴻也批評，民代到火災現場「關心指導」。

台中市政府消防局長曾進財表示，因應網路時代，在不影響既有勤務下，藉由經營社群媒體分享火場逃生、滅火器、住警器使用等正確資訊，透過多元管道加強防救災宣導，例行性的消防裝備檢測持續落實執行。

市長盧秀燕聆聽基層同仁心聲，將依人力彈性調整，減輕業務負擔，兼顧城市安全與個人權益。

台中市 火災 北韓

延伸閱讀

免費載到有公車處 台中市新增6條「小黃公車」路線

中火欲重啟機組 議員：籲市府改走低碳城市條例減煤

中火重啟2、3號機？民代輪番砲轟 台電說明會腰斬

國漫館爭議有解 新址台中優先

相關新聞

免費載到有公車處 台中市新增6條「小黃公車」路線

台中市「小黃公車」今新增新社、太平、霧峰及烏日共6條路線，加上原有的東勢、豐原，路線已達8條。

保麗龍快速道路耍特技 物理老師：機率很低

一輛小貨車昨天行經彰化縣台61線快速道芳苑路段，車內保麗龍箱子竟掉下車，又彈回來，連續兩次，被後方車輛行車記錄器拍下，網...

消防員上「靠北消防」按讚被查水表？ 中市府：不可能

台中市議會進行警消環衛業務質詢，民進黨議員指出，台中市日前發生數起大火，台中市消防局沒建立SOP，還要求基層設臉書專頁，...

台中禁用保麗龍飲杯6年仍無效 議員：環局硬起來

台中市議員張耀中、何敏誠、黃守達質詢指出，台中市政府在103年5月制定「台中市發展低碳城市自治條例」其中連鎖飲料業應禁用...

紓困1萬元領不到 彰化開放未設籍新住民申請補助

中央急難紓困1萬元方案申辦到6月底，但近來有許多還未取得身分證的外籍配偶同樣受到疫情波及收入減少，卻未能向公所申請補助，...

台中代理教師高中、國中小不同酬 教師會持續爭取權益

同為代理教師，同工不同酬！台中市教師會多年來爭取國中小代理教師聘期薪水，2016年起由原本每年給薪10 個月，延長為10...

台中市農業局將花藝融入校園 助花卉產業

台中市花卉產業興盛，今年因新冠肺炎外銷受影響，台中市農業局為振興花卉產業，陸續舉辦校園花藝課程，目前共155所學校報名，...

南投「三酸」創新開發烏梅啤酒 增設楊梅示範區

南投縣政府近年協助仁愛鄉推廣「三酸」青梅、檸檬、楊梅，輔導當地成立合作社，將原民部落文化結合三酸產業推出觀光遊程，今年更...

彰化地檢署遷建工程流標4次 原愛買商場拆後入夜一片黑

彰化地檢署和行政執行署彰化分署合署辦公室新建工程從去年底辦理招標至今已流標4次，由於合署辦公室若遷移，目前位於市區黃金地...

中火欲重啟機組 議員：籲市府改走低碳城市條例減煤

台電公司計劃重啟台中火力發電廠2、3號機組加入夏日發電行列，再度引發戰火。國民黨台中市議員陳政顯、李榮鴻揚言，台電吃人夠...

影／蘿西家族將關門？從南投小白宮稅務出張所再出發

南投縣稅務出張所去年由溪頭妖怪村以「蘿西家族」進駐，今年母公司明山別館經營團隊改組，傳出蘿西家族也將停業。明山別館董事長...

中市地租民間醫院當房東 議員：建議收回成立市立醫院

北高南和新北均設有市立醫院，只有台中市以市立醫院土地建物充當私人醫院當房東，一租30多年，民進黨台中市議員張玉嬿、謝志忠...

熱門新聞

伴桃園人走過15年 IKEA桃園店7月將吹熄燈號

永和四號公園驚見這一幕…她立馬帶孩子閃離

柯文哲慰留無效 陳明文子清空辦公桌辭意堅

IKEA桃園店收攤 傳「無縫接軌」青埔新店開幕

板殯旁出現活雞、鴨 抓了小心煞氣跟著走

全聯9月進駐竹市中正市場 轉型複合式經營多元場館

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。