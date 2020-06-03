消防員上「靠北消防」按讚被查水表？ 中市府：不可能

台中市議會進行警消環衛業務質詢，民進黨議員指出，台中市日前發生數起大火，台中市消防局沒建立SOP，還要求基層設臉書專頁，1年半來增加38個臉書粉絲專頁，消防弟兄上網抱怨甚至還被高層查水表。消防局長曾進財表示，沒有查水表，網路時代，在非勤務時間經營社群媒體分享逃生等資訊。

議員們痛批，消防局提出「亮點計畫」基層人員還被要求非勤務，甚至消防局高層還要求各分隊長上臉書「靠北消防」清查隊員是否在上面點讚、留言「難道台中市已經變成北韓了嗎？」

賴佳微表示，「靠北消防」3月至今47篇抱怨各縣市消防局，台中市占了13篇，甚至有消防弟兄上「靠北消防」抱怨、反映問題，還要面臨被「查水表」！難道台中市消防局現在是大搞一言堂，是北韓的消防局嗎？

蔡耀頡表示，台中市消防局各分隊粉絲專業總共有54個，有38個都是盧秀燕上任後成立，點讚數總47867人，他不懂消防局為何還要堅持。甚至上網抒發還要被各分隊長抓出來約談，真的太誇張！

江肇國說，基層同仁勤務工作本就繁重，卻還要負責PO文、拍片、經營臉書，難道這也是成為專業消防員的條件嗎？台中火災件數是六都第一，市府不對症下藥，卻還花招百出，不但累死基層，還造成內、外勤消防員之間的誤會。

周永鴻表示，消防局災害預防編了一千多萬，不知道怎麼會用到消防栓沒有水，卻不務正業開一堆粉絲專頁，要推廣預防火災，實在很有問題。周永鴻也批評，民代到火災現場「關心指導」。

台中市政府消防局長曾進財表示，因應網路時代，在不影響既有勤務下，藉由經營社群媒體分享火場逃生、滅火器、住警器使用等正確資訊，透過多元管道加強防救災宣導，例行性的消防裝備檢測持續落實執行。

市長盧秀燕聆聽基層同仁心聲，將依人力彈性調整，減輕業務負擔，兼顧城市安全與個人權益。