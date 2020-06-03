紓困1萬元領不到 彰化開放未設籍新住民申請補助

中央急難紓困1萬元方案申辦到6月底，但近來有許多還未取得身分證的外籍配偶同樣受到疫情波及收入減少，卻未能向公所申請補助，彰化縣社會處指出，根據縣內制定的「設籍前新住民遭逢特殊境遇家庭扶助要點」，若經評估符合紓困對象，可領得單筆約3萬元的補助金，目前將相關公文轉給公所，提醒第一線同仁受理。

彰化縣目前有7115人是未取得台灣身分證，僅有居留證的新住民，為6都以外人數最多，台灣新移民發展與交流協會理事長梁金妮說，新住民平均要4年以上才能取得台灣身分證，在這之前大都開始工作，許多新住民從事小吃業、美容業都受到疫情影響，同樣在為經濟打拚，卻未能申請1萬元紓困補助。

縣府社會處婦女與新住民福利科長黃麗絹指出，移民署新住民發展基金過去就提供縣市經費補助給特殊境遇的未設籍新住民，除了遭受家暴、未婚懷孕、配偶入監服刑等條件可申請，這次因疫情導致生活受影響也可適用，經縣府評估，依據3個月內生活發生重大變故導致生活、經濟困難，且重大變故非因個人責任、債務、非因自願性失業等事由可提出申請，若符合資格可領取單筆緊急生活扶助金3萬元。

前立委也是現在高雄市新住民事務辦公室執行長林麗蟬說，這次疫情，收到許多未設籍新住民陳情未能納入紓困1萬元補助，多數外籍配偶也不知道可透過特殊境遇管道申請補助，過去縣市向中央申請未設籍新住民特殊境遇經費時常花不完，剛好在這次疫情能對新住民有實際幫助。