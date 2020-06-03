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保麗龍快速道路耍特技 物理老師：機率很低

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
小貨車行經快速道路，車內保麗龍箱子竟掉下車，又彈回來，連續兩次，相當神奇。圖／翻攝自彰化踢爆網
小貨車行經快速道路，車內保麗龍箱子竟掉下車，又彈回來，連續兩次，相當神奇。圖／翻攝自彰化踢爆網

一輛小貨車昨天行經彰化縣台61線快速道芳苑路段，車內保麗龍箱子竟掉下車，又彈回來，連續兩次，被後方車輛行車記錄器拍下，網友直呼「太神奇」，就連物理老師也說，能如此成功彈跳，除了牛頓慣性定律，還要有適當角度及順向風助力才能完成，機率很低。

彰化高中物理老師李明中說，影片中保麗龍彈回車上兩次，第二次與第一次的原理一樣，東西在車上掉下來因牛頓慣性定律，因此有向前的慣性，容易彈回車子裡，再加上掉下的角度和風力等物理現象缺一可，才促成完美的彈跳。

李明中表示，當時西濱的風力有很大影響，由後往前的順風有助保麗龍掉回車內，若碰到逆風或側風可能就會受到影響，保麗龍與路面接觸反彈角度也很關鍵，這樣的反彈現象雖然罕見，但從物理角度來看不是不可能。

彰中校長王延煌也說，看到影像覺得很不可思議，但從各種條件巧合是可以解釋的，若從靈異、魔術、惡作劇，各種創意來解釋，生活更有趣。

保麗龍 牛頓

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