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台中市農業局將花藝融入校園 助花卉產業

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市農業局幫助花卉產業振興，將花藝融入校園，今天在外埔國小進行花藝課。圖／台中市農業局提供
台中市農業局幫助花卉產業振興，將花藝融入校園，今天在外埔國小進行花藝課。圖／台中市農業局提供

台中市花卉產業興盛，今年因新冠肺炎外銷受影響，台中市農業局為振興花卉產業，陸續舉辦校園花藝課程，目前共155所學校報名，報名人數達2萬4000人，今天在外埔國小進行花藝課，200位學生一起學插花，學生完成作品後說很有成就感。

農業局表示，台中花卉產業豐富多元，栽培面積1356公頃，主要產區包括后里、新社、外埔、北屯、石岡、東勢等區，生產品項以文心蘭、百合、唐菖蒲、繡線、火鶴花、國蘭、彩色海芋、伯利恆之星等為主，切花年產量達2億支，深受國內外消費者喜愛，今年卻因新冠肺炎疫情影響，花卉需求大幅萎縮。

為減輕疫情衝擊，農業局輔導台中市農會以「花慕蘭綻放光彩」為主題，辦理校園花藝推廣課程，邀請專業花藝老師到台中各級學校，大量使用在地花材，帶領學生透過手作體驗，近距離接觸花卉設計與布置，提升對花朵的喜愛。許多上過花藝課程的學生說，花卉設計體驗非常新鮮，作品完成後很有成就感，讓他們感到相當開心、滿足。

農業局表示，希望透過校園花藝課程，讓學生認識在地產業，增進對台中花卉的認識、培養美感認知，進一步提升大眾對花卉的喜愛，增加消費量，助花農度過難關。

今天在外埔國小的花藝活動，台中市農業局長蔡精強、農糧署中區分署副分署長姚士源、農糧署簡任技正蘇登照、台中市農會總幹事林育葦等人參加。

台中市 新冠肺炎 疫情

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