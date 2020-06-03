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南投「三酸」創新開發烏梅啤酒 增設楊梅示範區

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉互新聚落今年開發烏梅啤酒、楊梅片等產品，並啟用楊梅示範區來擴大生產量能。圖／縣府原民局提供
南投縣仁愛鄉互新聚落今年開發烏梅啤酒、楊梅片等產品，並啟用楊梅示範區來擴大生產量能。圖／縣府原民局提供

南投縣政府近年協助仁愛鄉推廣「三酸」青梅、檸檬、楊梅，輔導當地成立合作社，將原民部落文化結合三酸產業推出觀光遊程，今年更開發互新萌美眉（三酸粉）、鮮泡檸檬片、烏梅啤酒、楊梅片等產品，啟用楊梅示範區來擴大生產量能。

縣府原民局指出，仁愛互助、新生村是縣內賞梅勝地，也是青梅重要產地，近年更新興種植檸檬、楊梅，組成全新農業經濟鏈，2年前因此向中央申請補助，輔導當地清流、中原及眉原3部落積極發展「三酸產業」，進而帶動部落觀光經濟。

互新聚落去年初成立原住民果樹生產合作社，輔導農民從梅園管理、組織產銷團隊、加工等，甚至產品開發、果樹發放或安排專業農事技術訓練等，更將依「三酸」入菜研發特色餐，並依其生產季節搭配部落文化體驗推出多種特色遊程體驗。

原民果樹合作社表示，今年除開發遊程，也依青梅、檸檬、楊梅3果特性開發「互新萌美眉」三酸粉、鮮泡檸檬片、烏梅啤酒、楊梅片，其中烏梅啤酒是與草屯蔡氏釀酒共同研發，將經7天6夜古法釀製的烏梅與啤酒結合，怎麼喝都不會醉。

而仁愛互新地區目前青梅種植面積約有50公頃，產期為冬、春季節，夏季至秋冬都有生產的無籽檸檬則約有30公頃，但楊梅僅栽種5公頃，為增加生產量能，因此加強推廣栽種，今年更啟用楊梅示範區和梅灶場，盼協助擴大種植加工。

原民局表示，為擴大互新楊梅種植，去年即贈送部落5000棵樹苗，今年補助當地在眉原地區建置「楊梅示範區」及梅灶場，並種植逾300棵苗，後續將委由原住民果樹生產合作社管理，並指導農民楊梅栽種和照護技能，有助楊梅種植加工。

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南投縣仁愛鄉互新聚落今年開發烏梅啤酒、楊梅片等產品，並啟用楊梅示範區來擴大生產量能。圖／縣府原民局提供
南投縣仁愛鄉互新聚落今年開發烏梅啤酒、楊梅片等產品，並啟用楊梅示範區來擴大生產量能。圖／縣府原民局提供

農民 原住民

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