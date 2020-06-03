免費載到有公車處 台中市新增6條「小黃公車」路線

台中市「小黃公車」今新增新社、太平、霧峰及烏日共6條路線，加上原有的東勢、豐原，路線已達8條。

市長盧秀燕上午參加在霧峰區舊正里活動中心舉行「小黃公車擴大營運」記者會。她強調，台中市公車有10公里內免費、超過10公里最多收10元的「雙十公車」政策，但小黃公車不僅全程免費，還可以電話預約、部分路段「隨招隨停」，更加便民。

交通局長葉昭甫說，所謂的小黃公車就是針對沒有公車抵達的偏遠地區設計，也就是用計程車來執行公車工作，只要有需要的民眾都可以搭，目的是把民眾載到有公車可以搭的地方。

若是同時搭的人數較多，最好提前一天預約；目前台中市有3家計程車業者受市府委託執行業務，各有不同電話，若民眾不知聯絡方式，也可以打市府的1999電話詢問。

上午有幾位高齡市民搭小黃公車到記者會現場，搶先體驗，開心直呼「車子寬敞又方便」。