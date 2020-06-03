快訊

限制鬆綁！6月7日起雙鐵維持社交距離可脫口罩

【勞保黑洞2】誰當勞保年改指揮官 「需有溫度的陳時中」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免費載到有公車處 台中市新增6條「小黃公車」路線

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市「小黃公車」今新增新社、太平、霧峰及烏日共6條路線，加上原有的東勢、豐原，路線已達8條。圖／台中區監理所提供
台中市「小黃公車」今新增新社、太平、霧峰及烏日共6條路線，加上原有的東勢、豐原，路線已達8條。圖／台中區監理所提供

台中市「小黃公車」今新增新社、太平、霧峰及烏日共6條路線，加上原有的東勢、豐原，路線已達8條。

市長盧秀燕上午參加在霧峰區舊正里活動中心舉行「小黃公車擴大營運」記者會。她強調，台中市公車有10公里內免費、超過10公里最多收10元的「雙十公車」政策，但小黃公車不僅全程免費，還可以電話預約、部分路段「隨招隨停」，更加便民。

交通局長葉昭甫說，所謂的小黃公車就是針對沒有公車抵達的偏遠地區設計，也就是用計程車來執行公車工作，只要有需要的民眾都可以搭，目的是把民眾載到有公車可以搭的地方。

若是同時搭的人數較多，最好提前一天預約；目前台中市有3家計程車業者受市府委託執行業務，各有不同電話，若民眾不知聯絡方式，也可以打市府的1999電話詢問。

上午有幾位高齡市民搭小黃公車到記者會現場，搶先體驗，開心直呼「車子寬敞又方便」。

盧秀燕說，台中市原本只有黃1、黃2兩條路線，每年服務1萬7520人次，今日再擴增6條線，新增數量是原本的3倍，每年至少服務10萬2200人次，主要行駛屯區及山城。市府將滾動檢討，營運若佳，會逐步拓展至更多地區。

台中市「小黃公車」今新增新社、太平、霧峰及烏日共6條路線，加上原有的東勢、豐原，路線已達8條。圖／台中市政府提供
台中市「小黃公車」今新增新社、太平、霧峰及烏日共6條路線，加上原有的東勢、豐原，路線已達8條。圖／台中市政府提供
台中市「小黃公車」今新增新社、太平、霧峰及烏日共6條路線，加上原有的東勢、豐原，路線已達8條。圖／台中區監理所提供
台中市「小黃公車」今新增新社、太平、霧峰及烏日共6條路線，加上原有的東勢、豐原，路線已達8條。圖／台中區監理所提供

公車 台中市 計程車

延伸閱讀

中火欲重啟機組 議員：籲市府改走低碳城市條例減煤

中火重啟2、3號機？民代輪番砲轟 台電說明會腰斬

國漫館爭議有解 新址台中優先

中市議員催生水湳轉運中心 交局：盼明年開工

相關新聞

免費載到有公車處 台中市新增6條「小黃公車」路線

台中市「小黃公車」今新增新社、太平、霧峰及烏日共6條路線，加上原有的東勢、豐原，路線已達8條。

保麗龍快速道路耍特技 物理老師：機率很低

一輛小貨車昨天行經彰化縣台61線快速道芳苑路段，車內保麗龍箱子竟掉下車，又彈回來，連續兩次，被後方車輛行車記錄器拍下，網...

台中禁用保麗龍飲杯6年仍無效 議員：環局硬起來

台中市議員張耀中、何敏誠、黃守達質詢指出，台中市政府在103年5月制定「台中市發展低碳城市自治條例」其中連鎖飲料業應禁用...

紓困1萬元領不到 彰化開放未設籍新住民申請補助

中央急難紓困1萬元方案申辦到6月底，但近來有許多還未取得身分證的外籍配偶同樣受到疫情波及收入減少，卻未能向公所申請補助，...

台中代理教師高中、國中小不同酬 教師會持續爭取權益

同為代理教師，同工不同酬！台中市教師會多年來爭取國中小代理教師聘期薪水，2016年起由原本每年給薪10 個月，延長為10...

台中市農業局將花藝融入校園 助花卉產業

台中市花卉產業興盛，今年因新冠肺炎外銷受影響，台中市農業局為振興花卉產業，陸續舉辦校園花藝課程，目前共155所學校報名，...

南投「三酸」創新開發烏梅啤酒 增設楊梅示範區

南投縣政府近年協助仁愛鄉推廣「三酸」青梅、檸檬、楊梅，輔導當地成立合作社，將原民部落文化結合三酸產業推出觀光遊程，今年更...

彰化地檢署遷建工程流標4次 原愛買商場拆後入夜一片黑

彰化地檢署和行政執行署彰化分署合署辦公室新建工程從去年底辦理招標至今已流標4次，由於合署辦公室若遷移，目前位於市區黃金地...

中火欲重啟機組 議員：籲市府改走低碳城市條例減煤

台電公司計劃重啟台中火力發電廠2、3號機組加入夏日發電行列，再度引發戰火。國民黨台中市議員陳政顯、李榮鴻揚言，台電吃人夠...

影／蘿西家族將關門？從南投小白宮稅務出張所再出發

南投縣稅務出張所去年由溪頭妖怪村以「蘿西家族」進駐，今年母公司明山別館經營團隊改組，傳出蘿西家族也將停業。明山別館董事長...

中市地租民間醫院當房東 議員：建議收回成立市立醫院

北高南和新北均設有市立醫院，只有台中市以市立醫院土地建物充當私人醫院當房東，一租30多年，民進黨台中市議員張玉嬿、謝志忠...

亞洲大學賴韻竹戰勝癌症 周大觀基金會頒圓夢助學金

亞洲大學創意商品設計系四年級學生賴韻竹抗癌7年，不但戰勝癌症，還順利完成學業，同時在繪畫上展現才華，並樂於把抗癌心得分享...

熱門新聞

伴桃園人走過15年 IKEA桃園店7月將吹熄燈號

打敗龜山長庚里 桃園區這里成「桃園最有錢里」

企業仍難過！ 彰化5千多人放無薪假、2千多人資遣

永和四號公園驚見這一幕…她立馬帶孩子閃離

柯文哲慰留無效 陳明文子清空辦公桌辭意堅

影／遇到好老闆！ 印傭幼女罹癌台灣老闆這麼做暖哭眾人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。