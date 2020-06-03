聽新聞
test
0:00 / 0:00
免費載到有公車處 台中市新增6條「小黃公車」路線
台中市「小黃公車」今新增新社、太平、霧峰及烏日共6條路線，加上原有的東勢、豐原，路線已達8條。
市長盧秀燕上午參加在霧峰區舊正里活動中心舉行「小黃公車擴大營運」記者會。她強調，台中市公車有10公里內免費、超過10公里最多收10元的「雙十公車」政策，但小黃公車不僅全程免費，還可以電話預約、部分路段「隨招隨停」，更加便民。
交通局長葉昭甫說，所謂的小黃公車就是針對沒有公車抵達的偏遠地區設計，也就是用計程車來執行公車工作，只要有需要的民眾都可以搭，目的是把民眾載到有公車可以搭的地方。
若是同時搭的人數較多，最好提前一天預約；目前台中市有3家計程車業者受市府委託執行業務，各有不同電話，若民眾不知聯絡方式，也可以打市府的1999電話詢問。
上午有幾位高齡市民搭小黃公車到記者會現場，搶先體驗，開心直呼「車子寬敞又方便」。
盧秀燕說，台中市原本只有黃1、黃2兩條路線，每年服務1萬7520人次，今日再擴增6條線，新增數量是原本的3倍，每年至少服務10萬2200人次，主要行駛屯區及山城。市府將滾動檢討，營運若佳，會逐步拓展至更多地區。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言