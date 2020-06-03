保護打火弟兄安全 台中議員促買消防機器人救災

台中市消防局欲採購移動式遙控消防砲塔，市議員質疑浪費公帑，認為應採購消防機器人救災，保護打火弟兄安全。中市府表示，這是中央統一補助，將爭取變更改買消防機器人。

台中市大雅區去年違章工廠大火造成2警消殉職，台中市議會今天召開警消環衛業務質詢時，民主進步黨籍市議員王立任、張玉嬿、謝志忠等聯合質詢，為消防人員爭取採購「消防機器人」設備，減少救災風險，保護打火弟兄安全。

王立任指出，2014年已有學校研發出遙控噴水救災設備「消防機器人」，可遙控移動進入火場，降低消防人力折損，最近多個縣市都納入消防出勤配備，台中市去年也受贈3台「消防機器人」，1台要價新台幣150萬元，分別在大雅、國光、龍井分隊服務。

王立任表示，在消防局的業務報告中，顯示台中市已經購買4台無法自行移動的「移動式遙控消防砲塔」，一組要價50萬元，2022、2023年還規劃購買13組，總共要價850萬元，市府花大錢卻購買落後的設備，根本浪費公帑。

王立任、謝志忠、張玉嬿指出，「消防機器人」就是要在危險火場例如鐵皮屋、化學工廠等地代替消防人員救災，若使用還需要消防人員搬進去的「移動式遙控消防砲塔」，實在本末倒置。

台中市消防局表示，「移動式遙控消防砲塔」是中央補助經費項目，其他縣市也都採購，使用時機與方式與「消防機器人」不同，原規劃2023年補助購置「移動式遙控消防砲塔」，因消防署已經修正核定，將再檢討，後續向消防署爭取，變更為購買「消防機器人」。