彰化地檢署遷建工程流標4次 原愛買商場拆後入夜一片黑

彰化地檢署和行政執行署彰化分署合署辦公室新建工程從去年底辦理招標至今已流標4次，由於合署辦公室若遷移，目前位於市區黃金地段的地檢署土地將由員林公所收回再利用，所以遷建案倍受矚目，彰化地檢署檢察長徐錫祥表示，原工程費15億元，因近年營建成本節節上升，最近要再提修正計畫增加2億多元送行政院審核。

彰化地檢署與彰化地方法院1968年在員林市中山路落成啟用，土地是由員林公所無償提供，但因建物已逾五十年相當老舊而計劃遷建，法院已於2016年遷建到員林大道的外環區域，緊臨員林演藝廳，對面原愛買賣場原屬於國有地，中央收回後，法務部計劃在2.6公頃土地規劃興建彰化地檢署和行政執行署彰化分署合署辦公室，且愛買商場已於今年1月全數拆除。

但彰化地檢署委由營建署辦理遷建工程招標作業從去年底至今已流標4次，最近也進行工程招標檢討會，辦公大樓規劃為地下2層、地上8層建物，但因遷建計畫在2017年中即核定開始規劃，至今已4年，營建成本早就節節上升，加上最近前瞻計畫與台商回流等工程多，建商應接不暇，更讓辦公室新建工程標不出去。

徐錫祥無奈的說，的確有計劃追不上營建成本節節提高的窘境，即使地檢署和營建署討論後已進行外管線和內部裝潢設施等減項約4000萬元，工程仍流標，最近將會再提修正計劃，擬再提高工程經費二億多，並延長工期，報請行政院核准，若今年能順利招標出去，希望能在2023年底完工。