快訊

NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化地檢署遷建工程流標4次 原愛買商場拆後入夜一片黑

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化地檢署與彰化地方法院原本在中山路共用辦公大樓，但因廳舍老舊，法院已於4年前遷建到員林大道的外環區域，而地檢署卻因遷建工程已流標4次，將延後遷建。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署與彰化地方法院原本在中山路共用辦公大樓，但因廳舍老舊，法院已於4年前遷建到員林大道的外環區域，而地檢署卻因遷建工程已流標4次，將延後遷建。記者林宛諭／攝影

彰化地檢署和行政執行署彰化分署合署辦公室新建工程從去年底辦理招標至今已流標4次，由於合署辦公室若遷移，目前位於市區黃金地段的地檢署土地將由員林公所收回再利用，所以遷建案倍受矚目，彰化地檢署檢察長徐錫祥表示，原工程費15億元，因近年營建成本節節上升，最近要再提修正計畫增加2億多元送行政院審核。

彰化地檢署與彰化地方法院1968年在員林市中山路落成啟用，土地是由員林公所無償提供，但因建物已逾五十年相當老舊而計劃遷建，法院已於2016年遷建到員林大道的外環區域，緊臨員林演藝廳，對面原愛買賣場原屬於國有地，中央收回後，法務部計劃在2.6公頃土地規劃興建彰化地檢署和行政執行署彰化分署合署辦公室，且愛買商場已於今年1月全數拆除。

但彰化地檢署委由營建署辦理遷建工程招標作業從去年底至今已流標4次，最近也進行工程招標檢討會，辦公大樓規劃為地下2層、地上8層建物，但因遷建計畫在2017年中即核定開始規劃，至今已4年，營建成本早就節節上升，加上最近前瞻計畫與台商回流等工程多，建商應接不暇，更讓辦公室新建工程標不出去。

徐錫祥無奈的說，的確有計劃追不上營建成本節節提高的窘境，即使地檢署和營建署討論後已進行外管線和內部裝潢設施等減項約4000萬元，工程仍流標，最近將會再提修正計劃，擬再提高工程經費二億多，並延長工期，報請行政院核准，若今年能順利招標出去，希望能在2023年底完工。

由於彰化地檢署現址與一旁的彰化看守所佔地約4公頃，位於員林黃金地段，員林公所早就希望能收回再規劃，且自從彰化地方法院遷建到員林大道，各界也期許等地檢署再遷建後，該區即成為司法園區，近年來已有不少律師事務所均已先進駐該區，加上一旁就是員林演藝廳，未來員林的發展將可再擴大到司法園區，但因地檢署遲遲無法動工，已拆除愛買商場的建地，入夜後一片漆黑，當地發展難以帶動，讓地方等得很心急。

彰化地檢署和行政執行署彰化分署合署辦公室擬建遷到員林市外環的員林大道旁，且預定地的愛買商場已於今年1月全數拆除，入夜後一片漆黑。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署和行政執行署彰化分署合署辦公室擬建遷到員林市外環的員林大道旁，且預定地的愛買商場已於今年1月全數拆除，入夜後一片漆黑。記者林宛諭／攝影

愛買 行政院 司法

延伸閱讀

早上10點開賣！愛買推Switch動森版主機組合 每店10組

金門大橋工程逾76% 明年5月完工

滿州治溪邊坡崩塌 林管處：豪雨造成

給親戚做工程報價竟比外面貴 過來人一面倒：自己人才會坑

相關新聞

獨／偷拍？清泉崗基地和漢翔非管制區 無法強制勸離

漢翔高級教練機「勇鷹」昨天在空軍清泉崗基地首度滑出跑道，吸引許多軍事迷在基地圍牆外拍照，台中警方接獲軍方和漢翔公司通知協...

彰化地檢署遷建工程流標4次 原愛買商場拆後入夜一片黑

彰化地檢署和行政執行署彰化分署合署辦公室新建工程從去年底辦理招標至今已流標4次，由於合署辦公室若遷移，目前位於市區黃金地...

中火欲重啟機組 議員：籲市府改走低碳城市條例減煤

台電公司計劃重啟台中火力發電廠2、3號機組加入夏日發電行列，再度引發戰火。國民黨台中市議員陳政顯、李榮鴻揚言，台電吃人夠...

影／蘿西家族將關門？從南投小白宮稅務出張所再出發

南投縣稅務出張所去年由溪頭妖怪村以「蘿西家族」進駐，今年母公司明山別館經營團隊改組，傳出蘿西家族也將停業。明山別館董事長...

中市地租民間醫院當房東 議員：建議收回成立市立醫院

北高南和新北均設有市立醫院，只有台中市以市立醫院土地建物充當私人醫院當房東，一租30多年，民進黨台中市議員張玉嬿、謝志忠...

亞洲大學賴韻竹戰勝癌症 周大觀基金會頒圓夢助學金

亞洲大學創意商品設計系四年級學生賴韻竹抗癌7年，不但戰勝癌症，還順利完成學業，同時在繪畫上展現才華，並樂於把抗癌心得分享...

中火廢照機組將重啟發電 中市議員：中部人激烈抗爭

今年3月行政院宣告台中市管制生煤自治條例部分條文無效，最近台電又把已遭台中市政府廢止操作許可證的台中火力發電廠2號及3號...

校園高溫40度學生快熱昏 南投縣頂樓教室優先裝冷氣

最近天氣炎熱，氣溫動輒30多度，南投縣不少校園因日曬嚴重，有學校測試校園高溫達40度，學生熱的受不了。南投縣議員張嘉哲今...

中科購物廣場斷水電 梨子咖啡嘆疫情沒趴被市府壓垮

台中西屯區的中科購物廣場吹熄燈號，法院今年2月判決廣場所有建物都屬違章建築，市府都發局6月1日斷水斷電，數十家業者關門。...

清潔工作乏人問 埔里安心上工65缺僅來28人

「安心即時上工」啟動近1個半月，南投縣政府獲分配補助500個名額，目前已聘雇達8成，草屯公所現正招募60人，但埔里公所召...

台中育兒津貼3.4萬童受惠 未滿2歲部分即起線上申請

台中市政府社會局結合智慧行動服務，建置「未滿兩歲兒童育兒津貼」線上申請管道，即日起正式上線。市民只要上市政府社會局「社福...

大安沙雕音樂季月底登場 中市議員催檢討海浴場禁限

台中市政府6月底舉辦大安沙雕音樂季、開放濱海樂園露營區，市議員楊典忠表示，2013年市府遊憩活動公告只開放衝浪、沙灘戲水...

熱門新聞

伴桃園人走過15年 IKEA桃園店7月將吹熄燈號

企業仍難過！ 彰化5千多人放無薪假、2千多人資遣

打敗龜山長庚里 桃園區這里成「桃園最有錢里」

小客車闖竹南=香山鹽水平交道 西線持續封鎖中

永和四號公園驚見這一幕…她立馬帶孩子閃離

柯文哲慰留無效 陳明文子清空辦公桌辭意堅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。