國人花卉消費未成長 彰化校園開辦花藝美學課

受新冠肺炎疫情影響，國內花卉市場蕭條，彰化縣是花卉主要產區，縣府大力推廣，但國人花卉消費多年來未明顯成長，縣府近期爭取2400萬元經費，開放縣內國中小以及高中申請開辦花藝美學課，讓花藝從小扎根，培養長遠的花卉消費力。

彰化縣花卉總面積達980公頃，生產量佔全國25.6%，包括非洲菊、康乃馨、玫瑰、洋桔梗都是生產重鎮，也有外銷實力，彰化縣長王惠美近來精進花藝，她說，為了今天現場指導帶領大家插花，自己練習了8種樣式才上場，彰化是花卉地產地銷的縣市，向中央爭取經費，這個月起開始推動校園花藝美學課，提供8萬份花材給縣內學校，每份約300元，挺花農渡過疫情。

彰化花卉生產合作社理事主席劉福祉說，受疫情影響，縣內外銷花卉依照合約仍到今年3月才終止出口，但上半年婚喪喜慶縮小舉辦甚至停辦，對花卉市場衝擊大，農民只能調節減產因應。

農糧署為提振花卉市場，5月間也與彰化縣政府也在縣內8個火車站布置大型花卉意象，員林火車站一開始以文心蘭、康乃馨、非洲菊、海芋及各式顏色百合花卉佈置，但拍照效果不如預期，一度被網友批評像「告別式」現場。