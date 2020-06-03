國人花卉消費未成長 彰化校園開辦花藝美學課
受新冠肺炎疫情影響，國內花卉市場蕭條，彰化縣是花卉主要產區，縣府大力推廣，但國人花卉消費多年來未明顯成長，縣府近期爭取2400萬元經費，開放縣內國中小以及高中申請開辦花藝美學課，讓花藝從小扎根，培養長遠的花卉消費力。
彰化縣花卉總面積達980公頃，生產量佔全國25.6%，包括非洲菊、康乃馨、玫瑰、洋桔梗都是生產重鎮，也有外銷實力，彰化縣長王惠美近來精進花藝，她說，為了今天現場指導帶領大家插花，自己練習了8種樣式才上場，彰化是花卉地產地銷的縣市，向中央爭取經費，這個月起開始推動校園花藝美學課，提供8萬份花材給縣內學校，每份約300元，挺花農渡過疫情。
彰化花卉生產合作社理事主席劉福祉說，受疫情影響，縣內外銷花卉依照合約仍到今年3月才終止出口，但上半年婚喪喜慶縮小舉辦甚至停辦，對花卉市場衝擊大，農民只能調節減產因應。
農糧署為提振花卉市場，5月間也與彰化縣政府也在縣內8個火車站布置大型花卉意象，員林火車站一開始以文心蘭、康乃馨、非洲菊、海芋及各式顏色百合花卉佈置，但拍照效果不如預期，一度被網友批評像「告別式」現場。
農委會農糧分署長楊宏瑛今天表示，彰化用心一次又一次為花卉行銷，員林火車站布置一度被認為「怪怪的」，也顯示出美學的重要，花卉不是會種就好，還要能適當呈現，才能妝點、紓壓生活，花藝美學要向下扎根，也讓學生知道彰化是重要的花卉產地。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言