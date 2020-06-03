中火欲重啟機組 議員：籲市府改走低碳城市條例減煤

台電公司計劃重啟台中火力發電廠2、3號機組加入夏日發電行列，再度引發戰火。國民黨台中市議員陳政顯、李榮鴻揚言，台電吃人夠夠，如果重啟市府已廢照的機組，中部人一定會激烈抗爭，並建議不惜阻斷運生煤進中火的道路！議員李中則建議環保局，以台中市低碳城市自治條例嚴格要求中火等廠商，提出具體二氧化碳減排時程表並嚴格監督執行。

前市長林佳龍任內，府會共同通過台中市生煤管制自治條例，市長盧秀燕依法廢止中火2、3號機組，行政院又廢止部分條文，認為市府無權廢止兩機組操作許可，雙方過招，市長盧秀燕昨在市政會議向行政院、台電喊話「饒過中部人！」

議員陳政顯等人認為，如果重啟廢照機組，中部民眾一定會激烈抗爭，陳並建議環保局，如果中火 屢罰不聽，應該阻斷運生煤進中火的道路，讓中火無煤可燒。環保局長吳志超表示，目前中火還未重啟機組，環保局會採取法律途徑，目前議會研議聲請釋憲。

市議員李中表示，溫室氣體減量及管理法自2015年中央制訂公告實施歷時5年，至今沒有具體的二氧化碳排放管制量，也沒有實施碳稅與碳交易等作為，他建議環保局依據台中市發展低碳城市自治條例，積極要求台電中火等二氧化碳排放大戶進行改善。

李中說，環保署2012年就將二氧化碳列為空氣汙染物，中火力發電廠是全世界第二大火力發電廠，排放二氧化碳卻是全世界第一名，世界各國在京都議定書框架下持續減碳、減排，台中火力發電廠卻要重啟第二號、第三號燃煤機組，好不容易減少的二氧化碳排放量再度上升，不但衝擊空氣品質，也會讓屬WTO體系一員的台灣對外貿易受到影響。