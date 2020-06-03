中火欲重啟機組 議員：籲市府改走低碳城市條例減煤
台電公司計劃重啟台中火力發電廠2、3號機組加入夏日發電行列，再度引發戰火。國民黨台中市議員陳政顯、李榮鴻揚言，台電吃人夠夠，如果重啟市府已廢照的機組，中部人一定會激烈抗爭，並建議不惜阻斷運生煤進中火的道路！議員李中則建議環保局，以台中市低碳城市自治條例嚴格要求中火等廠商，提出具體二氧化碳減排時程表並嚴格監督執行。
前市長林佳龍任內，府會共同通過台中市生煤管制自治條例，市長盧秀燕依法廢止中火2、3號機組，行政院又廢止部分條文，認為市府無權廢止兩機組操作許可，雙方過招，市長盧秀燕昨在市政會議向行政院、台電喊話「饒過中部人！」
議員陳政顯等人認為，如果重啟廢照機組，中部民眾一定會激烈抗爭，陳並建議環保局，如果中火 屢罰不聽，應該阻斷運生煤進中火的道路，讓中火無煤可燒。環保局長吳志超表示，目前中火還未重啟機組，環保局會採取法律途徑，目前議會研議聲請釋憲。
市議員李中表示，溫室氣體減量及管理法自2015年中央制訂公告實施歷時5年，至今沒有具體的二氧化碳排放管制量，也沒有實施碳稅與碳交易等作為，他建議環保局依據台中市發展低碳城市自治條例，積極要求台電中火等二氧化碳排放大戶進行改善。
李中說，環保署2012年就將二氧化碳列為空氣汙染物，中火力發電廠是全世界第二大火力發電廠，排放二氧化碳卻是全世界第一名，世界各國在京都議定書框架下持續減碳、減排，台中火力發電廠卻要重啟第二號、第三號燃煤機組，好不容易減少的二氧化碳排放量再度上升，不但衝擊空氣品質，也會讓屬WTO體系一員的台灣對外貿易受到影響。
李中表示，台中市議會在2014年通過台中市發展低碳城市自治條例，如中央在制訂溫室氣體及管理法後沒有具體作為，他請環保局充分利用低碳自治條例，嚴格要求中火等廠商提出具體的二氧化碳減排時程表並嚴格監督執行，不然要一夕要做到溫室氣體法第四條所說的2050年減到2015年排放量的50%，是緣木求魚。
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