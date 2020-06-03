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影／蘿西家族將關門？從南投小白宮稅務出張所再出發

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投稅務出張所是歷史建築，呈現東西方建築美感，也極具歷史價值。記者江良誠／攝影
南投稅務出張所是歷史建築，呈現東西方建築美感，也極具歷史價值。記者江良誠／攝影

南投縣稅務出張所去年由溪頭妖怪村以「蘿西家族」進駐，今年母公司明山別館經營團隊改組，傳出蘿西家族也將停業。明山別館董事長林淇園今天澄清，將繼續和縣府合作經營。所長林幸宜也說，因為圖像版權關係，蘿西家族將回歸「稅務出張所」繼續經營，深化導覽解說和社區參與，讓遊客更認識融合東西文化的經典建築，帶動南投文創旅遊風氣。

南投稅務出張所是日治時期碩果僅存的歷史建築之一，有南投小白宮之稱。文化局多年前重新整修，希望引進企業合作，成為南投文創觀光新據點，但多次流標閒置近10年，直到去年才有溪頭妖怪村進駐，再投入2700萬元設計裝潢，以南投市重要河川貓羅溪為諧音，取名為「蘿西家族」，以蘿西貓為吉祥物，成為溪頭妖怪村一員。

但因新冠肺炎疫情衝擊觀光，母公司明山別館經營團隊改組，就傳出明山別館將退出經營，讓不少遊客相當惋惜，南投市又少了一處極具特色的文創旅遊景點。

新任所長林幸宜是前鹿谷鄉長林光演的女兒，她半個月前擔任明山別館南投營業處所長。林幸宜說，她上任後到縣府各單位拜會，很多人都問她「不是要停業了嗎？」讓她趕緊澄清「稅務出張所只有繼續營業，不會停業」。

林幸宜說，日治時期全台共有六處稅務出張所，只有南投出張所保留下來，揉合東西方建築風格結構和比例十分完美，才能成為台灣建築經典，也是珍貴的文化遺產。

因為蘿西家族版權屬創作者「牛哥」所有，明山別館仍在對設計版權和牛哥簽約，後續經營風格會做一些調整。她希望稅務出張所回歸歷史原貌，也將配合政府振興券推出「2980」的套餐券，重新出發。她也希望出張所加強和社區連結，讓小朋友到稅務出張所彩繪發揮創意，遊客也能如同挖寶一般，每次出張所都有新的驚喜，成為可遊、可賞的文創據點。

文化局副局長李玉蘭說，南投稅務出張所位在南投市中山街，1936年落成，為2層樓平頂建築，1950年改建為斜屋頂，增建左右翼建築；曾做稅捐稽徵處、南投市公所、南投警分局使用，2009年公告為歷史建築，並斥資2700萬元修繕。歷經新冠肺炎疫情，稅務出張所經營沒改變，是南投市最佳文創旅遊景點。今年是14年履約期第一年，期待疫情過後，，也期待出張所業務蒸蒸日上，成為文化局和縣府的金雞母。

南投市景點蘿西家族將以稅務出張所原貌重新出發，帶動南投市文創旅遊風氣。記者江良誠／攝影
南投市景點蘿西家族將以稅務出張所原貌重新出發，帶動南投市文創旅遊風氣。記者江良誠／攝影
南投稅務出張所是歷史建築，呈現東西方建築美感，也極具歷史價值。記者江良誠／攝影
南投稅務出張所是歷史建築，呈現東西方建築美感，也極具歷史價值。記者江良誠／攝影

歷史建築 文創 新冠肺炎

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