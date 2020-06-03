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改善竹山各個觀光景點 瑞龍瀑布及下坪將帶頭復甦

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣最近全力盤整縣內各個景點，計畫以瑞龍瀑布遊憩區、下坪熱帶植物園為軸心，帶動竹山鎮觀光復甦。記者黑中亮／攝影
南投縣最近全力盤整縣內各個景點，計畫以瑞龍瀑布遊憩區、下坪熱帶植物園為軸心，帶動竹山鎮觀光復甦。記者黑中亮／攝影

竹山鎮是充滿文化歷史的特色鄉鎮，更是通往溪頭丶杉林溪及雲林縣草嶺地區的交通樞鈕，觀光資源豐富，但在欠缺宣傳下，人口老化外移嚴重，地方人士期望縣府連結周邊觀光資源吸引人潮，計畫以瑞龍瀑布、下坪熱帶植物園為軸心，創造疫後經濟利基，刺激竹山在地產業復甦繁榮。

縣長林明溱指出，以竹山為例，近年來重新打造瑞龍瀑布遊憩設施已完工啓用，開始吸引不少民眾揪團前任休憩，同時為改善原有步道高低起伏難行情形，也籌措經費施作高空步道，讓身障民眾也能輕鬆前往，讓優美的瀑布景觀和芬多精的步道環境，能成為地方的觀光亮點。

南投縣多山多水，未來如果能結合台大下坪熱帶植物園、紫南宮、小黃山風景區及鎮內古蹟等形成觀光資源，有很大的觀光潛力，配合新冠肺炎疫情降温，民眾生活開始慢慢恢復常態，而觀光、農業及在地特色產業都是本縣重要資源，必須齊頭並進，所以縣府希望以豐富的觀光資源創造利基，刺激景氣復甦。

最近南投縣重新改善149乙線道路品質，用以連結鄰近的雲林縣草嶺地區景點，形成竹山觀光動線，將可帶動人潮創造利基，幫助景氣復甦，另外天梯再造、下坪自然園區周邊步道改善及目前荒廢的瑞竹竹類標本園區復園也是中期積極爭取規劃重點。

南投縣最近全力盤整縣內各個景點，計畫以瑞龍瀑布遊憩區、下坪熱帶植物園為軸心，帶動竹山鎮觀光復甦。記者黑中亮／攝影
南投縣最近全力盤整縣內各個景點，計畫以瑞龍瀑布遊憩區、下坪熱帶植物園為軸心，帶動竹山鎮觀光復甦。記者黑中亮／攝影

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