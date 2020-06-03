改善竹山各個觀光景點 瑞龍瀑布及下坪將帶頭復甦

竹山鎮是充滿文化歷史的特色鄉鎮，更是通往溪頭丶杉林溪及雲林縣草嶺地區的交通樞鈕，觀光資源豐富，但在欠缺宣傳下，人口老化外移嚴重，地方人士期望縣府連結周邊觀光資源吸引人潮，計畫以瑞龍瀑布、下坪熱帶植物園為軸心，創造疫後經濟利基，刺激竹山在地產業復甦繁榮。

縣長林明溱指出，以竹山為例，近年來重新打造瑞龍瀑布遊憩設施已完工啓用，開始吸引不少民眾揪團前任休憩，同時為改善原有步道高低起伏難行情形，也籌措經費施作高空步道，讓身障民眾也能輕鬆前往，讓優美的瀑布景觀和芬多精的步道環境，能成為地方的觀光亮點。

南投縣多山多水，未來如果能結合台大下坪熱帶植物園、紫南宮、小黃山風景區及鎮內古蹟等形成觀光資源，有很大的觀光潛力，配合新冠肺炎疫情降温，民眾生活開始慢慢恢復常態，而觀光、農業及在地特色產業都是本縣重要資源，必須齊頭並進，所以縣府希望以豐富的觀光資源創造利基，刺激景氣復甦。