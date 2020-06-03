中市地租民間醫院當房東 議員：建議收回成立市立醫院

北高南和新北均設有市立醫院，只有台中市以市立醫院土地建物充當私人醫院當房東，一租30多年，民進黨台中市議員張玉嬿、謝志忠、王立任3日質詢，要求未來在北屯區的市立醫院不能以營利為導向，應兼顧公益、社會責任，成為市民健康照謢醫院。衛生局長曾梓展表示，建市立醫院要花大筆預算，目前以照顧市民為先。

張玉嬿表示，舊五都時代，台北、高雄、新北、台南都有市立醫院，獨缺台中。事實上，民國72年及78年市府在北屯區分別興建醫院完工，一直將土地及地上物租賃給私立醫院，市府當房東，年收租金數百萬元，她認為市府但未盡力經營市立醫院，疏忽照顧市民健康。

她又說，目前弘光科大附設醫院及澄清復健醫院108年租約到期，尤其地北屯區急性一般病床每萬人僅7.80床，遠不及全市標準，要求改設具有健康促進、公益照護、社會責任為目標的市立醫院，絕不能以營利為導向投資興辦醫院。

王立任指出，市立醫院在未來規劃上應當給予充沛的資源，期待可以完整呈現規劃完善的醫養園區；謝志忠也說，市立醫院應嚴拒商業化或營利化，否則會破壞市立醫療的社會責任與尊嚴，這在BOT招商條件務必清楚說明。

議員強調，支持規劃兼顧部分社會救助的綜合型市立醫院，但計畫擴大實施範疇前，應多舉辦公聽會廣納各地建言，成為增加各類型醫療服務的機構，增強區域醫療良性競爭能力，落實市民健康照謢。

北屯區大仁段465、498號兩筆土地，民國72年及78年分別興建醫院完工，當時市府評估無力經營，民國 74 年及 78 年起以租賃方式將土地及地上物承租予醫療機構約 30 多年，目前弘光科技大學附設老人醫院年租金458萬元，土地面積14123平方公尺；澄清醫院的復健醫院年租金918萬元，土地面積24719平方公尺，兩家醫院的租賃期限是9年，108年到期。