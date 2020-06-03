亞洲大學賴韻竹戰勝癌症 周大觀基金會頒圓夢助學金

亞洲大學創意商品設計系四年級學生賴韻竹抗癌7年，不但戰勝癌症，還順利完成學業，同時在繪畫上展現才華，並樂於把抗癌心得分享他人，給予他人力量，周大觀文教基金會上午特別在亞洲大學頒發抗癌圓夢助學金給她鼓勵。

亞大校長蔡進發、周大觀文教基金會創辦人周進華、周大觀文教基金會副董事長賴建川、台灣聯合抗癌協會秘書長陳樹人，和台中市社會局長彭懷真上午都出席頒獎儀式。彭懷真還帶著市長盧秀燕寫給賴韻竹的鼓勵信到場，親手轉交給賴，祝福她未來有更精彩的人生。

賴韻竹就讀高一時，因為感冒久未痊癒，經確診罹患急性淋巴性白血病。從小喜歡畫畫的她，在漫長治療過程中，用繽紛的色彩創作無數，表現抗癌成功的勇氣，甚至也在康復後轉換角色，成為鼓勵他人的「血癌天使」。

賴韻竹在自我介紹和分享經驗時說，許多為了疫情要居家隔離14天，但她抗癌時是算年的，有兩年半的療程，或是要更久，且不確定是否能活下來，因此她告訴自己要開心，因為她開心，家人也才能安心。「我不是喜歡討拍的人，如果我討拍了三年，看看誰又會理我！」。

蔡進發認為，賴韻竹的抗癌經驗給了大家最好的啟示和激勵，學校因此要在她畢業時頒給「校長特別獎」給予鼓勵。周進華稱許賴韻竹是「畫癌為愛．戰勝血癌」，但也希望社會捐電子發票給周大觀基金會。