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中火廢照機組將重啟發電 中市議員：中部人激烈抗爭

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李榮鴻說，中火重啟廢照機組，中部縣市民眾一定會發動激烈抗爭。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李榮鴻說，中火重啟廢照機組，中部縣市民眾一定會發動激烈抗爭。記者陳秋雲／攝影

今年3月行政院宣告台中市管制生煤自治條例部分條文無效，最近台電又把已遭台中市政府廢止操作許可證的台中火力發電廠2號及3號機組重新啟動，加入夏季發電，引發地方反彈。環保局長吳志超表示，台電未重新申請操作許可證，只來公文，他們認定這兩座機組處展延許可審查中，如台電硬要重啟這2部機組，當然會影響空氣品質。

台中市議員李榮鴻今天在台中市議會警消環衛業務質詢中表示，市府根據台中市議會所通過的管制生煤自治條例，廢止台中火力發電廠第2號及第3號老舊燃煤機組操作許可證，過程合理合法，但中央為了幫台電護航、鴨霸行事，片面宣布管制生煤自治條例無效，法律爭議還沒有解決，又急著開地方說明會要重啟機組，開說明會面對民眾反對聲浪，竟草草宣布散會，完全不顧台中人的健康。

李榮鴻指責中央耍老大、恣意妄為，管制生煤條例在前市長林佳龍任內公告，也送中央核備，中央過去沒意見，換了盧秀燕當市長，就說自治條例無效，根本是亂搞，完全不尊重地方自治，也完全不顧中部民眾健康。

李榮鴻說，如果中央要護航台電，要對中部人吃夠夠，執意要讓已經廢止的2部燃煤機組重新啟動，中部縣市民眾一定會發動激烈抗爭。

台電 台中市 中火

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